Hygiensjuksköterska vårdhygien och infektionspreventionsenheten
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2026-06-18
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Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
En av våra medarbetare flyttar till Göteborg och vi söker en ny hygiensjuksköterska till vårt team. Missa inte chansen att söka världens bästa arbete. Ett omväxlande arbete där vi servar hela länet.
Vi arbetar inom Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Nära vård och hälsa, privata vårdcentraler, åtta kommuner, folktandvården, privata vårdgivare och universitetet.
All vård och omsorg ska bedrivas med god hygienisk standard för att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård. Inom Region Uppsala finns idag vårt team bestående av totalt två hygienläkare, åtta hygiensjuksköterskor och en administratör med uppgiften att bedriva infektionsprevention inom all hälso- och vård, omsorg och regional tandvård i hela Uppsala län. Vi är en del av ledningskontoret, hälso- och sjukvårdsavdelningen i Region Uppsala och har vår arbetsplats på Hubben.
Ditt uppdrag
Det vårdhygieniska arbetet är ett långsiktigt preventivt systematiskt hygienarbete i syfte att förebygga vårdrelaterade infektioner. Arbetet är självständigt, utåtriktat, stimulerande och omväxlande. Din funktion är rådgivande vilket innebär samarbete med alla personalkategorier inom vård och omsorg, chefer på olika nivåer samt Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) i länets kommuner.
En betydande del av arbetet består bland annat av:
• utbildning/undervisning
• att bevaka förekomsten av vårdrelaterade infektioner
• att kartlägga och utreda infektionsutbrott o smittspridningar
• att ge vårdgivaren råd, stöd och föreslå adekvata åtgärder.
• i samarbete med vården/omsorgen genomföra kvalitetsgranskning
• omvärldsspaning
• utveckla infektionspreventionsarbetetPubliceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med klinisk erfarenhet. Meriterande är vana av undervisning, erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete, pedagogisk kunskap, arbetsledning, samt att självständigt kunna planera och genomföra projekt. Arbetet innebär många kontakter utanför arbetsplatsen, vilket ställer krav på en fallenhet för att skapa och upprätthålla goda relationer. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, ha datavana och vara flexibel. Körkort krävs. Då vi är en liten arbetsgrupp kommer mycket stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och tidigare erfarenheter.
Vi erbjuder
Heltid tillsvidare, dagtid. Intervjuer och tillsättning sker löpande under ansökningstiden, skicka därför in din ansökan snarast. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Enhetschef och hygiensjuksköterska Ingrid Isaksson, tfn 018/6113906
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK81/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 25 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9971049