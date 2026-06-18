Vikarierande undersköterska till Hemtjänstgrupp i Värnamo
Värnamo Kommun / Undersköterskejobb / Värnamo Visa alla undersköterskejobb i Värnamo
2026-06-18
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-06-18Beskrivning
Nu söker vi förstärkning till vår hemtjänst på Valdemar & Vråen!
Vi har nu behov av ett vikariat på 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Ett utmanande och riktigt roligt arbete i härliga arbetslag som samarbetar och har arbetsglädje! Arbetstiden är förlagd dag, kväll och varannan helg. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då man behöver vara trygg nog att arbeta ensam i brukares hemmiljöer. Därför är det meriterande med erfarenhet av arbete i hemtjänst.
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS: Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, Samverkan.Dina arbetsuppgifter
Att med brukarens behov i centrum ge omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande.
Som undersköterska är man också fast omsorgskontakt för den enskilde brukaren, man har ansvar för omvårdnaden och är behjälplig vid kontakter med myndigheter, anhöriga, sjukvården etc.
I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt god datakunskap. Tjänsten kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet är meriterande.
Att arbeta i hemtjänst kräver att du är trygg i din yrkesroll då vi arbetar självständigt i brukarens hem. Du behöver vara prestigelös och lösningsfokuserad då arbetet kräver ett väl fungerande samarbete i arbetsgruppen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna manliga sökanden.Anställningsvillkor
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel och för att vara behörig som undersköterska måste ett intyg från socialstyrelsen lämnas.
För att kunna anställas behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Godkända betyg i svenska.
B-körkort är ett krav, samt kunna cykla.
Urvalsprocess och intervju kommer att påbörjas under vecka 30.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: Omsorgsförvaltningen - Värnamo kommun
Information om lön. Utifrån EU:s lönetransparensdirektiv lämnar Värnamo kommun information om ingångslöneintervall för tjänsten i annonsen. Det intervall som anges utgår från lägsta lön och medianlön inom yrkeskategorin som denna annons avser. Medianlön är den mittersta lönen, vilket innebär att hälften av alla medarbetare inom yrkeskategorin i Värnamo kommun har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
Du hittar information om ingångslöneintervallet på vår hemsida: Information om lön - Värnamo kommun.
Informationen om lön är vägledande och inte bindande. Värnamo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att slutlig lön fastställs baserat på uppdragets svårighetsgrad och ansvarsnivå samt den enskildes utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vid eventuellt erbjudande om anställning betyder detta att den lön som förhandlas om både kan vara högre eller lägre än vad som anges i ingångslöneintervallet.
Du hittar information om hur vi arbetar med lön i Riktlinje - Lönebildning på vår hemsida: Riktlinjer - Värnamo kommun.
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
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331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Förebyggande, hemtjänst, hemsjukvård, Sofia Westman Kontakt
Enhetschef Sofia Westman 0370-377844 Jobbnummer
9971041