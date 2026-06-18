Avdelningschef Strategisk samhällsutveckling till Varbergs kommun
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2026-06-18
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt
I Varberg händer det mycket – kommunen växer, utvecklas och driver flera strategiskt viktiga projekt för framtiden. Som en del av vårt team får du möjlighet att påverka utvecklingen och bidra till ett hållbart och attraktivt Varberg. Avdelningen för strategisk samhällsutveckling ingår i Samhällsutvecklingskontoret på Kommunstyrelsens förvaltning. Här skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i kommunen genom uppdrag inom strategisk samhällsplanering, ekologisk hållbarhet med fokus på klimat, natur och vatten samt social hållbarhet genom exempelvis folkhälsa och brottsförebyggande frågor. Medarbetarna har hög kompetens och stort engagemang för kommunens utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Som chef leder och engagerar du avdelningens medarbetare mot kommunens mål. Du skapar struktur, riktning och goda förutsättningar för verksamheten. Genom att ta tillvara och samordna avdelningens kompetenser stärker du det strategiska arbetet och leveransen. I uppdraget ingår även att bidra till gemensamma arbetssätt för att ta fram, genomföra och följa upp strategiska styrdokument.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ingå i Samhällsutvecklingskontorets ledningsgrupp och bidra till verksamhetens övergripande utveckling
• Leda, planera och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål, uppdrag och budget
• Utveckla en hållbar arbetsmiljö med fokus på inkludering, jämställdhet och delaktighet
• Arbeta med att förbättra, förnya och ställa om verksamheten i enlighet med det koncernövergripande arbetet i kommunen.Kvalifikationer
Vi tror att du som söker är en strategisk, kommunikativ och utvecklingsorienterad ledare med förmåga att skapa resultat genom andra. Du har ett starkt driv och förmåga att leda komplexa samhällsutvecklings frågor. Genom ett coachande ledarskap får du andra att växa och arbeta tillsammans både inom och utanför organisationen. Du är mål- och resultatorienterad och har förmåga att säkerställa en leverans från verksamheten som bidrar till helheten.
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleutbildning inom samhällsutvecklingsområdet eller liknande
• Erfarenhet av ledaruppdrag
• Erfarenhet av att arbeta med strategiska samhällsutvecklingsfrågor
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med innovation
• Erfarenhet av arbete med omställning av verksamhet
• Erfarenhet av att leda team med bred kompetens och flera olika expertområden
• Erfarenhet av kommunal verksamhet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och gör en helhetsbedömning av dina samlade kompetenser.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse.
Vi välkomnar din ansökan under hela sommaren! Urval och återkoppling sker efter att ansökningstiden har löpt ut.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Samhällsutvecklingsdirektör
Josefin Selander josefin.selander@varberg.se Jobbnummer
9971050