Sjuksköterska Mobilt team Norrtälje
Attendo Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2025-09-24
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Täby
, Värmdö
, Österåker
eller i hela Sverige
Vi startar jourteam i Norrtälje - söker sjuksköterskor kväll & natt!
Vi står nu i startgroparna för att bygga upp ett nytt jourteam i Norrtälje och söker därför engagerade sjuksköterskor som kan börja omgående på kvälls- och nattpass.
Hos oss blir du en del av ett drivet och sammansvetsat gäng som delar engagemanget för trygg och professionell vård där den behövs som mest. Vår vardag är varierad och händelserik - här får du både utmaningar och lärdomar samtidigt som du gör en verklig skillnad för våra patienter.
Är du redo att vara med från start och bidra till att utveckla vårt nya jourteam? Då vill vi gärna höra från dig!
Vill du ha ett flexibelt och givande arbete där du utvecklas och får nya erfarenheter? Då är vi rätt team för dig!
Vi söker dig som är sjuksköterska och vill ha ett spännande och varierande arbete under jourtid (natt). Du får ett schema som är utformat för en god arbetsmiljö och med möjlighet till återhämtning mellan passen.
Beskrivning av tjänsterna
Tillsvidaretjänst
Natt och kvälls-tjänstgöring
Tillträde enligt överenskommelse
Körkort är ett krav
Du vill arbeta på en arbetsplats där du, tillsammans med ditt team, verkligen kan göra skillnad och där ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och omvårdnadspersonal och vill bidra med värde både för dem och deras närstående.
Det här erbjuder vi dig: Ett spännande och flexibelt arbete jourtid
Trevliga och stöttande kollegor i en trygg arbetsmiljö Schema anpassat för en god arbetsmiljö och återhämtning En roll där du får utvecklas och skaffa bred erfarenhet
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarsfull och älskar variation men som samtidigt vill ha tryggheten i en stabil arbetsgivare. Hos oss får du just det bästa av två världar! Vi erbjuder flexibla anställningsformer för att du ska hitta den balans som passar dig. Möjlighet att arbeta på andra orter i perioder finns utan att behöva byta anställning!
Bli en del av vårt team och var med och gör skillnad varje dag!
Vi har idag 3 jour-team med härliga kontor i Täby, Kungens Kurva och Visby.
Vad mer kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation samt Svensk Sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Josefin Kjellsson 0766970717 Jobbnummer
9523446