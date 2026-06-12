Sjuksköterska kväll
Burlövs kommun, Hemteamet och SSK / Sjuksköterskejobb / Burlöv Visa alla sjuksköterskejobb i Burlöv
2026-06-12
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Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Vård och omsorg består av hemvård och hemsjukvård. För att hitta de bästa individuella lösningarna arbetar vi i tvärprofessionella team. I utvecklingsarbetet ligger fokus på digitala lösningar som förenklar vardagen för medarbetare och hjälper till att säkerställa en god kvalité för medborgarna.
Vill du vara med och utveckla omsorgen så att vi tillsammans kan möta morgondagens utmaningar?
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Nu utökar vi hemsjukvården för att möta framtidens behov med ytterligare en sjuksköterska kvällstid.
Hos oss får du:
• En trygg och stabil arbetsplats
• Individuell introduktion
• Möjlighet till kompetensutveckling
• Ett nära och inkluderande arbetsklimat
• Möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner
Som sjuksköterska hos oss arbetar du utifrån ett personcentrerat synsätt där patientens behov, resurser och delaktighet står i centrum.
Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser inom kommunens ansvarsområde. Arbetet innebär nära samarbete med patienter, anhöriga, omvårdnadspersonal och andra professioner för att skapa en trygg och sammanhållen vård.
I rollen ingår även att:
• Handleda och stötta omvårdnadspersonal
• Bidra till verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete
Arbetstiden är förlagd kvällstid med tjänstgöring varannan helg. Du arbetar tillsammans med en kollega. Du utgår från våra lokaler i Arlöv och arbetar inom hela kommunens verksamhetsområde, inklusive särskilt boende, ordinärt boende och LSS.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill vara med och bidra till en vård med hög kvalitet
Vi ser gärna att du:
• är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt
• har god förmåga att prioritera och fatta egna beslut
• är lösningsfokuserad, engagerad och ansvarstagande
• har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
• kommunicerar tydligt och professionellt, både i tal och skrift
• vill bidra till utveckling av verksamheten
Erfarenhet av kommunal hemsjukvård är meriterande.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Varmt välkommen till Burlövs kommun - tillsammans skapar vi framtidens nära vård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker efter överenskommelse. .
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddad identitet, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
När du söker jobb hos oss kommer vi, innan eventuell anställning, att be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister.
Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor. Har du inget aktuellt utdrag så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330673". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
Box 53 (visa karta
)
232 21 ARLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Burlövs kommun, Hemteamet och SSK Kontakt
Enhetschef
Nercivan Sulejmanovska nercivan.sulejmanovska@burlov.se 040-6256707 Jobbnummer
9960558