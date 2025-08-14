Sjuksköterska Kväll
2025-08-14
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar såväl planerade, regelbundet återkommande insatser, som insatser av mer brådskande karaktär så som akuta bedömningar och andra insatser som behöver lösas under jourtid.
Patientgruppen är företrädesvis äldre medborgare i kommunen men ansvarsområdet sträcker sig också över kommunens LSS-verksamheter och hemvård för yngre (18-65 år).
Exempel på arbetsuppgifter du möter är akuta bedömningar enligt A-E, palliativa bedömningar och dödsfall, kateterproblem, sondmat med nasogastriskt sond, kontakt med Jourläkare och Mobila vårdteamet, handledning till omvårdnadspersonal, telefonrådgivning samt hantering av diverse infusionsutrustning och dialys (pås- och maskindialys).
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har arbetat några år i yrket. Meriterande är erfarenhet från kommunal vård och omsorg.
Du lyssnar, kommunicerar och löser situationer på ett konstruktivt sätt. Ditt engagemang för arbete med människor är stort och ditt bemötande pedagogiskt och gott.
Du har god förmåga att handleda och delegera omvårdnadspersonal, ge stöd och skapa trygghet. Du har förmåga att arbeta självständigt och tar beslut utifrån dina egna bedömningar och beslutsstöd. Det är meriterande med erfarenhet från en självständig position inom yrket.
Vi värdesätter särskilt att du är strukturerad och noggrann i ditt arbete.
Du uttrycker dig utan svårigheter i svenska språket, du har goda kunskaper i digitala arbetsverktyg och du har B-körkort.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
All legitimerad personal ingår i en teambaserad hälso- och sjukvårdsorganisation, med fokus på samarbete, utbildning och utveckling där man tillsammans samordnar och planerar insatser. Inom vård och omsorgsförvaltningen finns en centraliserad organisation av sjuksköterskor som arbetar kväll/natt och som utför insatser enligt HSL till brukare/patienter inom hemvården, LSS och på våra särskilda boenden. Vårdhandbokens riktlinjer är vår ledstjärna och vi prioriterar en god bemanning.
När man arbetar kväll som sjuksköterska i Lunds kommun är arbetstiden 15.00-23.00 och arbetstidsmåttet 34,33 timmar/vecka vid heltid. Helgarbete ingår i tjänsten.
Vill du få en inblick i verksamheten innan du bestämmer dig? Du får gärna gå bredvid ett arbetspass eller del av ett arbetspass.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
