Sjuksköterska kommunal primärvård timanställning
Uddevalla Kommun / Sjuksköterskejobb / Uddevalla Visa alla sjuksköterskejobb i Uddevalla
2025-10-20
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet
Kom och arbeta hos oss!
Vi söker nu timanställda sjuksköterskor inom kommunal primärvård i Uddevalla kommun.
Vi erbjuder ett självständigt och fritt arbete tillsammans med ett stort härligt gäng sjuksköterskor med hög kompetens.
Uddevalla kommun ligger i framkant gällande välfärdsteknik inom hälso- och sjukvård. Vi arbetar med innovativa produkter och tekniska lösningar för möta framtidens vårdbehov.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
- Patientansvar inom kommunal primärvård.
- Sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunal primärvård.
- Arbeta självständigt och i team med bedömning och insatser.
- Utföra medicinska åtgärder.
- Arbeta i nära samarbete med omvårdnadspersonal, enhetschefer, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskekollegor.
Vi söker dig som
- Är trygg i din roll som sjuksköterska.
- Som är flexibel och är ansvarstagande.
- Har en god samarbetsförmåga.
- Har ett gott bemötande och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
- Leg. sjuksköterska.
- B-körkort.
Meriterande om du har erfarenhet av kommunal primärvård.Övrig information
Intervjuer sker löpnade under ansökningstiden.
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
enl avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/462". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uddevlla kommun Kontakt
Erika Lindqvist 0522-698140 Jobbnummer
9563761