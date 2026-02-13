Sjuksköterska Huddinge
Randstad AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-02-13
Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren och självgående sjuksköterska som söker ditt sommar uppdrag? Vi på Randstad söker nu, för en stor statlig myndighets räkning, en engagerad sjuksköterska för ett konsultuppdrag i Huddinge.
Om Uppdraget
Du arbetar självständigt med bedömning och behandling i en unik miljö. Arbetet sker på plats hos kunden.
Omfattning: Heltid. Schema, måndag - söndag.
Start och slutdatum: 2026-06-08 till 2026-08-16.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Ansvarsområden
Bedömningar, medicinhantering och omvårdnad.
Vård och behandling av klienter.
Fortlöpande dokumentation i kundens IT-baserade patientjournalsystem.
Främja ett multidisciplinärt arbetssätt i samarbete med andra professioner.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet.
Somatisk vård/primärvård och psykiatri är meriterande.

Om företaget
Randstad
