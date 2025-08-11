Sjuksköterska, Elsa-Enheten
2025-08-11
Elsaenheten, Höglandssjukhuset Eksjö
Är du sjuksköterska och nyfiken på nya utmaningar? Nu har du chansen att arbeta på olika enheter och samtidigt hitta vad just du brinner för!
"Efter ett par år som ELSA känner man sig mycket säkrare som sjuksköterska, har förståelse för olika verksamheter och har fått många jättebra kontakter på sjukhuset."
• ELSA-sjuksköterska Höglandssjukhuset Eksjö
Rollen som ELSA-sjuksköterska
ELSA står för Enheten för legitimerade sjuksköterskor i allmäntjänstgöring. Som ELSA-sjuksköterska är du tillsvidareanställd, men du arbetar på olika avdelningar för att bredda din kompetens. Du arbetar i regel under sex eller tolv månader på varje avdelning innan du byter. Bytet av placering sker 1 mars och 1 september. Som ELSA-sjuksköterska är du en del av avdelningens ordinarie bemanning under tiden du är där, du går alltså inte utöver ordinarie personal.
Som ELSA-sjuksköterska är arbetet varierat och passar dig som är nyfiken och gillar att testa nytt! Rollen passar dig som är nyutexaminerad sjuksköterska som ännu inte bestämt vilket område du vill arbeta inom men även dig erfaren sjuksköterska som vill utöka din kompetens eller pröva något nytt under en tid.
Din blivande arbetsplats
Höglandssjukhuset är ett av tre sjukhus i Region Jönköpings län. I upptagningsområdet bor cirka 110 000 personer. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, alla årets dagar. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.
Vi bemöter patienter, närstående och varandra på ett respektfullt sätt. Vi skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan sjuksköterskor och mellan arbetsplatser.
I ett första steg kommer du att genomföra fyra grundplaceringar i verksamheterna:
• Medicin- och geriatrikkliniken
• Ortopedkliniken
• Psykiatriska kliniken
• Kirurgkliniken
Därefter går du vidare mot mer avancerade uppdrag i verksamheterna:
• Ambulanssjukvården på Höglandet
• Akutkliniken
• Daguppvaksavdelningen (DUVA).
• Dialysenheten
• Endoskopienheten
• Kvinnokliniken
• Vårdcentralerna Bra Liv
Sjuksköterska på ELSA-enheten, Region Jönköpings län
Vi söker dig som är nyexaminerad, legitimerad sjuksköterska. Du behöver inte ha din legitimation för att söka tjänsten men du ska ha fått den innan du börjar din anställning hos oss.
Som person förstår du vikten av ett fint bemötande och du tar ansvar för din uppgift.
Som Elsa-sjuksköterska är du en person som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och trivs med varierade arbetsuppgifter.
Du har god samarbetsförmåga, är initiativtagande och tar ansvar för såväl dina egna arbetsuppgifter som för helheten i stort. Du är bra på att arbeta självständigt och har lätt för att prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som ELSA-sjuksköterska får du möjligheten samla erfarenhet från olika avdelningar och föra vidare goda arbetssätt till nya placeringar. Du får inblick i många olika verksamheter och får växa och utvecklas i rollen som sjuksköterska. Dessutom får du möjlighet att bygga upp ett värdefullt kontaktnät över hela sjukhuset.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse, vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Förmåner, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Evelina Linnér, på evelina.linner@rjl.se
, 010-241 02 73.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 7 september 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
För att rekryteringsprocessen ska kunna gå så fort som möjligt ber vi dig att göra en utförlig ansökan med personligt brev, cv och gärna intyg eller legitimation/examensbevis. Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Om du ännu inte har examen är det viktigt att bifoga LADOK-utdrag.
Fast lön. Kollektivavtal finns.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
