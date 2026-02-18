Sjuksköterska/Distriktssköterska
2026-02-18
Som sjuksköterska ingår du i vårt engagerade hälso- och sjukvårdsteam tillsammans med övriga sjuksköterskor. Vi jobbar även tätt tillsammans med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och rehabassistent. Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser både i ordinärt boende och i särskilt boende.
Kommunal hälso- och sjukvård innebär att vi utför hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem oavsett boendeform. Som sjuksköterska/specialistsjuksköterska gör du medicinska bedömningar, insatser och hanterar medicintekniska produkter. Du ansvarar för läkemedelshantering, handleder och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Gärna med vidareutbildning som distriktssköterska
B körkort är ett krav för att kunna jobba i Ordinärt Boende
Erfarenhet av arbete i kommunal hälso- och sjukvård meriterande
Erfarenhet av verksamhetssystem Combine meriterande
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
