Sjuksköterska / distriktsköterska till Söderports Vårdcentral Visby
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2025-09-15
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Gotland
, Nyköping
, Vimmerby
, Kalmar
, Gnesta
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till oss på [Söderports Vårdcentral]! Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat.
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca [22] medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
- Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare och olika specialistmottagningar.
- Hos oss erbjuder vi goda villkor.
- Vi är belägen i trevliga lokaler centralt i [Visby].
- Verksamheten har ca [9700] listade patienter.
Verksamheten innefattar läkarmottagning, sjuksköterske-/distriktssköterskemottagning, undersköterskemottagning, provtagning och samtalsbehandling. Sjuksköterskor/distriktssköterskor ansvarar för specialistmottagningar inom Astma/KOL, Diabetes, hjärtsvikt, demens, inkontinens, levnadsvanor, rehabkoordinering samt samordning av patienter inneliggande på sjukhus.
Vi tycker det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och tar emot patienter i olika åldrar. Vi känner ett stort ansvar för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv.
På Vårdcentralen [Söderport] är vi stolta över vårt arbete och bland annat det goda resultatet på området patientnöjdhet, vilket framkommit flera gånger i nationella mätningar. Vi utsågs 2024 till årets mottagning inom Prima, vilket vi är stolta över.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet, vi är ett sammansvetsat litet gäng! Vi ser verkligen vikten av att träffas och med jämna mellanrum äter vi gott och fikar varje dag tillsammans!
Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Läs mer om oss på verksamheten på [https://primavard.se/soderports-vardcentral]Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med Verksamhetschef och Medicinskt ansvarig läkare kommer du få stora möjligheter att påverka ditt arbete, då vi har korta beslutsvägar och högt i tak. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på mottagningen.
Som sjuksköterska/distriktssköterska på Vårdcentralen [Söderport] är ditt arbete varierat. Du arbetar bland annat med telefonrådgivning samt mottagningsarbete. Det finns möjlighet till specialistmottagning inom Astma/KOL, hjärtsvikt, levnadsvanor, samordning samt demens.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska.
- Du vill bidra till en stabil sjuksköterskemottagning med god kvalitet.
- Du vill, liksom vi, arbeta för patienternas bästa genom behandling, rådgivning och hälsofrämjande arbete.
- Du har ett gott bemötande, vill utvecklas inom verksamheten och ser möjligheter.
- Du är flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår goa atmosfär? Hör då av dig till mig [Ninnie Åkerqvist] som är Verksamhetschef så bokar vi in en fika på vårdcentralen. Du når mig på mail [ninnie.akerqvist@primavard.nu
] alternativt telefonnummer [0498-656002].
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Välkommen till oss på Söderports Vårdcentral! Vår verksamhet ligger centralt i Visby precis intill ringmuren och Söderport. Vi har ca 9400 patienter listade hos oss och är en stabil personalgrupp med god stämning och arbetsglädje. Vi värnar om kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet. Vårt mål är att möta varandra och våra patienter med respekt och omtanke. Söderports vårdcentral är en trygg plats att komma till i livets alla faser!Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderports Vårdcentral Kontakt
Ninnie Åkerqvist 0498-656002 Jobbnummer
9509938