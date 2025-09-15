Sjuksköterska/Barnmorska sökes
2025-09-15
Vi söker fler sjuksköterskor till vårt team på Lunds IVF Center!
Vi söker dig som är en engagerad, erfaren, handlingskraftig och ansvarsfull sjuksköterska / barnmorska som vill vara med och utveckla en verksamhet. Du är flexibel och en god arbetskamrat som ser lösningar i vardagen. Det är meriterande om du är barnmorska eller om du som sjuksköterska har erfarenhet ifrån Gynekologi / IVF / Akutverksamhet / Vårdcentral/ Intensivvård/Narkos. Du kan tänka dig att börja med provtjänstgöring 6 månader innan ev fast tjänst. Arbetsomfattning kan diskuteras.
Hos oss arbetar vi i team. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där idéer och ny kunskap skapar utveckling.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
