Verksamhetschef för skolor
Järfälla kommun, Skolor och fritidshem / Pedagogchefsjobb / Järfälla Visa alla pedagogchefsjobb i Järfälla
2026-06-18
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Har du gedigen erfarenhet från en ledande roll inom kommunal skola och vill ta dig an ett övergripande ansvar? Har du ett tillitsbaserat ledarskap med förmågan att skapa engagemang och delaktighet? Brinner du för att driva en utveckling och förändring i syfte att nå högt uppsatta mål? Då kan det här vara en roll för dig!
Utbildningsförvaltningen driver förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb, grundskola och anpassad grundskola. Förvaltningen ansvarar också för öppen förskola, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Här får du arbeta i en expansiv miljö med hög ambitionsnivå för kvalitet och måluppfyllnad. Som verksamhetschef skola ansvarar du för ledning och utveckling av skolverksamheten i Järfälla och bidrar i det gemensamma arbetet på huvudmannanivå. Du rapporterar direkt till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för styrning och samordning av utbildningsförvaltningens olika delar, utveckling av kvalitet och resultat är i fokus.
Du ansvarar för 8 skolor av 22 och ditt uppdrag blir att leda och utveckla skolorna så att organisationen uppvisar hög kvalitet och en ekonomi i balans. Kommunens rektorer rapporterar direkt till dig som verksamhetschef.
I samarbete tillsammans med de andra verksamhetscheferna inom förskola , grundskola gymnasium samt områdeschef Kou bidrar du till ett 1-16 års perspektiv så att alla barn och elever ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Inom förvaltningen finns specialister och strateger inom områden såsom exempelvis pedagogik, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete, studiehandledning, och modersmål. Det finns också mycket uppskattade stödfunktioner inom exempelvis Kvalitet och utveckling, ekonomi och HR.Kvalifikationer
Du harerfarenhet av att med goda resultat initiera, leda och fullfölja kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vi ser det som meriterande att du har goda kunskaper om och erfarenhet av ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till hög måluppfyllelse, samt god kunskap och engagemang i elevhälsans arbete. Vi ser även det som meriterande att du har erfarenhet att arbeta inom socioekonomiskt utsatta områden. Du är väl insatt i utbildningsområdets styrdokument och har kunskap om svenskt utbildningsväsende och de lagar och förordningar som styr verksamheten.
För att lyckas i den här rollen krävs att du är proaktiv och utvecklingsbenägen. Du har mycket goda ledaregenskaper, är målinriktad och har ett tydligt strategiskt och strukturerat arbetssätt där du driver ditt arbete framåt med stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete. Som person är du trygg och stabil och ser vikten av etik och värderingar i ditt ledarskap samt har en hög integritet. Vi tror att du som chef blir allra mest framgångsrik genom en tillitsbaserad styrning där du skapar engagemangoch fungerar som möjliggörare för rektorerna. Du kommunicerar klart och tydligt i tal och skrift och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför fördjupade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329960". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Skolor och fritidshem Kontakt
Sveriges lärare
Jonas Persson Jonas.Persson@jarfalla.se Jobbnummer
9969226