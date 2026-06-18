Biträdande Produktionschef - Växtplats i Kalmar AB
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2026-06-18
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Växtplats i Kalmar AB är sedan 2022 ett helägt kommunbolag till Kalmar kommun. Växtplats i Kalmar AB ska skapa trygg och meningsfull sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Verksamheten är intäktsfinansierad men utan vinstintresse och erbjuder tjänster mot företag och kommunal verksamhet inom arbetslivstjänster, servicetjänster och legoproduktion.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Växtplats i Kalmar AB står inför en spännande utvecklingsresa. Från hösten 2026 samlar vi våra verksamheter i en gemensam organisation för att skapa ännu tydligare riktning, gemensamma arbetssätt och en stark kultur. Vi söker nu en biträdande produktionschef som blir en nyckelperson i att hålla ihop vardagen, stötta våra gruppledare och medarbetare samt säkerställa att våra flöden fungerar varje dag.
Det här är rollen för dig som trivs nära verksamheten, gillar att skapa struktur och vill bidra till både affärsmässig produktion och tjänsteleverans och ett socialt hållbart uppdrag med stor betydelse för samhället på flera sätt.
Du leder den dagliga driften och följer samt utvecklar rutiner, kultur och arbetssätt som är gemensamma inom VIKAB. I din roll ingår ett särskilt ansvar för att hålla ihop flöden inom både legoproduktion och servicetjänster. Du arbetar tätt tillsammans med produktionschefen och är en brobyggare mellan verksamhetsområden, ledning och medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning eller relevant eftergymnasial yrkesutbildning som vi bedömer likvärdig samt någon form av ledarutbildning. För att lyckas i denna roll behöver du ha erfarenhet av produktion i en ledande funktion . Du har även god förståelse för flödesstyrning, planering och kvalitetssäkring.
Din förmåga att leda genom andra och att kommunicera är hög. Som person är du strukturerad, en relationsskapare, lösningsorienterad, en kulturbyggare och en lagspelare. Du trivs i ett verksamhetsnära och operativt ledarskap, och du vågar leda, prioritera och fatta beslut. Stor vikt ställs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Kungsgårdsvägen 70 (visa karta
)
393 53 KALMAR Arbetsplats
Vikab Kontakt
VD
Sara Dahlin sara.dahlin@kalmar.se 010-3570710 Jobbnummer
9969219