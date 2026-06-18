Mekaniker Blekeri & Torkmaskinsal
Domsjö Fabriker Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskinreparatörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-18
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Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig i en marknad under snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter. Domsjös huvudprodukt cellulosa används till textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska textilfibrer.
Vi bryr oss om framtiden och vi vill gärna dela den med dig.
Av vår förnybara råvara, skogen, tillverkar vi produkter och energi med en tydlig miljöprofil.
Vi säger att vi gör mer av trädet, vi vill ta tillvara så mycket som möjligt för att producera fler miljövänliga produkter. Idag säljer vi cellulosa, lignin och bioetanol över hela världen.
Domsjö ingår i indiska Aditya Birla Group som är världens största producent av viskos.
Aditya Birla Group har 227 500 anställda i mer än 41 olika länder på 6 olika kontinenter, det öppnar möjligheter för oss och våra cirka 350 medarbetare i Domsjö. Här finns fina chanser att utvecklas i sitt jobb.
1 plats(er).
Längs branta klippkuster, gröna ängar, höga bergstoppar och djupa skogar har vi på Domsjö Fabriker under 120 år utvecklat och tagit vara på möjligheterna från naturen. Genom ett gediget hantverk och kunskap som sträcker sig över generationer har vi utvecklat världsledande produkter sprungna ur ett hållbart svenskt skogsbruk.
Om rollen: Vi söker en dagtidsgående mekaniker till underhållsavdelningen. Arbetet utförs på avdelningarna Blekeri och Torkmaskinsal. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av reparationsarbeten på maskinutrustning såsom pumpar, växellådor, transportörer, ventiler och annan övrig processutrustning. Befattning som är direkt underställd avdelningarnas arbetsledare. Schemalagd helgberedskap ingår i tjänsten.
Vad söker vi?
Du som söker bör ha mekanisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet. Har du erfarenhet av processindustri är det meriterande, liksom erfarenhet av laseruppriktning, byten av lager och/eller reparationssvetsning, hydraulik och pneumatik.
För att lyckas med arbetet är du yrkesskicklig, noggrann och gillar problemlösning. Du är självständig i ditt arbete men uppskattar samarbete och har lätt för kontakter med andra människor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarsfull och har en drivkraft att utvecklas såväl i jobbet och som person.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett utvecklande arbete på en trivsam arbetsplats med god laganda. Vi anser att balans i livet är en förutsättning för att känna arbetsglädje och engagemang. Därför är det självklart för oss att underlätta för våra medarbetare att förena arbetsliv och familjeliv. Vi stödjer också friskvård och sociala aktiviteter. Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och välkomnar sökande som ökar vår mångfald.
Norrlands attraktivaste arbetsplats
Det låter kanske våghalsigt, men det är vår vision. Domsjö Fabriker befinner sig just nu på en stor förändringsresa som både verksamhet och arbetsplats – vårt mål är att bli världens attraktivaste bioraffinaderi och Norrlands attraktivaste arbetsplats. För att lyckas behöver vi dig! Du som älskar att jobba i förändring och har en drivkraft som flyttar både berg och människor.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Låter det intressant? Klicka på länken och sök tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332525". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Domsjö Fabriker Aktiebolag
(org.nr 556579-1299)
Hörneborgsvägen 6A (visa karta
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892 50 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Domsjö Fabriker AB Kontakt
Ordförande pappers
Micaela Lundberg 0660-275712 Jobbnummer
9969221