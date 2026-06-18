Vikariat Dala-Järna hemstjänst
Vansbro kommun, Hemtjänst Dala-Järna / Undersköterskejobb / Vansbro Visa alla undersköterskejobb i Vansbro
2026-06-18
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Inom äldreomsorgen söker vi dig som är undersköterska/vårdbiträde och vill arbeta inom hemtjänsten i Dala-Järna.
Arbetet innebär varierande arbetstider, dag- och kvällspass, vardagar och helger.
Hos oss får du varierande arbetsuppgifter där du är med och skapar trygghet samt en meningsfull tillvaro för våra brukare.
2 plats(er).
Tillsammans skapar vi en kultur där utveckling, delaktighet, relationer och kommunikation är centrala för att bygga en framgångsrik och hållbar kommun. Vi tar ansvar för Vansbrobornas bästa!
Du kommer att
ge vård, omsorg och service samt personlig omvårdnad utifrån behovsbedömda insatser
verka förebyggande vid utförande av vardagliga sysslor
dokumentera i verksamhetssystem
arbeta utifrån en tidsstyrd planering
skapa en trygg och meningsfull tillvaro i [exempel ordinärt boende].
Du måste ha
undersköterskeutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
god telefon och datavana
B-körkort
god förmåga att uttrycka dig i svenska tal och skrift.
Före anställning ska giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas.
Det är meriterande om du också har
har kunskap och erfarenhet av dokumentation
kunskap och erfarenhet av arbete utifrån en tidsstyrd planering
erfarenhet av arbete inom vården med liknande uppdrag.
Vi vill att du
är självständig
är flexibel
har personlig mognad
är relationsskapande
har en god samarbetsförmåga
är självständig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. [LÅST
Ansökan
Vi kan komma att tillämpa provanställning och tillsättning sker enligt överenskommelse. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-06-30 .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332404-2026-3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro Kommun
(org.nr 212000-2130)
786 31 VANSBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vansbro kommun, Hemtjänst Dala-Järna Kontakt
Enhetschef
Mattias Silfwerflycht mattias.silfwerflycht@vansbro.se 028175385 Jobbnummer
9969223