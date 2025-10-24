Sjuksköterska Aleris Asih Söderort
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska som vill vara med i vårt härliga team och fortsätta bidra till patientarbetet på Aleris ASIH Söderort. Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt, tar eget ansvar och kan samarbeta i vårt multiprofessionella team
Hos oss blir du en del av ett inkluderande team där vi samarbetar för att nå våra gemensamma mål. Vi har roligt tillsammans och har en mycket fin gemenskap.
Vår ASIH enhet ligger i Årstaberg. Hit tar du dig enkelt med buss, pendeltåg eller med tvärbanan
Om oss Inom Aleris ASIH arbetar vi i multiprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, undersköterskor, fysioterapeuter för att ge våra patienter den bästa vården. Vi utgår från flera geografiska platser i Stockholms län. Aleris ASIH ingår i Aleris Närsjukvård, där också specialiserad palliativ vårdavdelning, Basal hemsjukvård, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Vår verksamhet har stor erfarenhet att bedriva ASIH och idag har vi nio olika ASIH team i Stockholms södra länsdelar. Vi har hög kompetens och ett väl inarbetat arbetssätt, samt driver en väl fungerande palliativ slutenvårdsavdelning med 24 platser som är belägen på Handens Sjukhus. Inom ASIH tar vi hand om svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade vårdinsatser som annars ges inom slutenvården. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt, oavsett var patienten vårdas. Det omfattar bland annat att vi utifrån patientens egna önskemål och genom hög tillgänglighet dygnet runt, tillhandahåller bästa möjliga symtomkontroll och lindring.
Alla i vårt multiprofessionella team har ett nära samarbete med varandra för att tillgodose patienternas behov på bästa möjliga sätt. Vi arbetar personcentrerat och med de 6 S:en som stöd i vårt förhållningssätt. Vi arbetar även aktivt med införande av digitalisering inom sjukvården som videobesök och meddelande mottagning för enheten.
I ASIH Söderort teamet är de högt i tak och vi stöttar varandra i det dagliga arbetet. Hos oss arbetar vi tillsammans, även över gränserna mellan våra ASIH enheter om behov av det uppstår. Vi har högt i tak för att vara varandra behjälpliga under arbetspassen.
Rollen På ASIH Söderort erbjuder vi ett stimulerande arbete i en verksamhet som är specialiserad och ligger i framkant inom området. Som sjuksköterska hos oss får du ta del av en arbetsplats med välplanerade och moderna lokaler med ett mycket gott arbetsklimat.
Inom ASIH tar vi hand om svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade sjukvårdsinsatser som annars ges inom slutenvården. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt, oavsett var patienten vårdas. Det omfattar bland annat att vi utifrån patientens egna önskemål och genom hög tillgänglighet dygnet runt, tillhandahåller bästa möjliga symptom kontroll och lindring.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska är varierande och utmanande, vilket bidrar till en ständig utveckling. Du kommer bland annat att arbeta med digitala verktyg samt att vi alltid arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Om dig Som person Vi söker dig som värnar om att ge god omvårdnad, ett personligt bemötande och som genom din professionalitet upprätthåller hög kvalitet i patientarbetet. Som sjuksköterska är du van att arbeta självständig och anpassar dig lätt till de olika situationer du ställs inför. Vi ser gärna att du vill engagera dig i verksamhetens utveckling och i samarbete med dina kollegor verka för en modern och effektiv vård.
Bakgrund Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialist kompetens. Vi söker dig med stort intresse av palliativ vård och specialiserad vård i hemmet. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom ASIH och/eller onkologisk vård, gärna hematologi liksom andra relevanta erfarenheter är meriterade för tjänsten
Övrigt
är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av arbete inom ASIH eller onkologisk vård, gärna hematologi
är kommunikativ och trivs i större sammanhang/är utåtriktad
är lyhörd, empatisk och närvarande med integritet och hög lojalitet
har ett positivt förhållningssätt, trivs i ett högt arbetstempo och har en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete
är flexibel och öppen för nya utmaningar, intresserad av utveckling, tänker nytt och finner nya lösningar
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har B körkort, vilket är ett krav
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid, dag, kväll och helger Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Sista ansökningsdag är 2025-10-31 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef Karin Vretman på tel. 0790-719109. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9574289