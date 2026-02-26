Sjuksköterska
På Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) arbetar du i händelsernas centrum och bidrar till att göra skillnad.
Du erbjuds ett spännande arbete med goda utvecklingsmöjligheter inom en del av den allra närmsta vården, alarmeringssjukvård. Vid din sida har du trevliga, erfarna och kompetenta kollegor. Vi som arbetar på larmcentralen har olika kompetenser, som bland annat undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.
Om arbetet
Larmcentralen arbetar med bedömning och prioritering av vårdärenden via 112 samt med rast- och resurskoordinering av liggande sjuktransport och ambulanshelikopter. Vårt uppdrag är att se till att patienten får rätt vård på rätt vårdnivå med rätt resurs i rätt tid, vilket till exempel sker genom ambulans, ambulanshelikopter, liggande sjuktransport eller hänvisning till sittande sjukresa.
Vi arbetar teambaserat med bland annat triagering av inkommande 112-samtal där vi följer upp patienter i väntan på resurs (ambulans, mobila närsjukvårdsteam och så vidare). Vi koordinerar även ambulanser, helikopter och liggande sjuktransport, i syfte att tilldela ändamålsenliga prehospitala resurser.
Verksamheten bedrivs dygnet runt och till denna tjänst söker vi en sjuksköterska med tjänstgöring som innebär både dag, kväll och helgtjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har tre års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. Som person söker vi dig som är strukturerad, tydlig, stresstålig, har en god simultankapacitet samt samarbetsförmåga och har en god kommunikativ förmåga och ett bra bemötande mot andra människor. Du talar även svenska i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. Har du andra språkkunskaper ses det som meriterande.
Det är viktigt att du är van vid att arbeta med tekniska hjälpmedel som IT och telefoni, då du kommer att arbeta i en avancerad högteknologisk miljö. Det är meriterande om du har erfarenhet av CoordCom, Alitis, SAFE eller annat larmcentralssystem. Vidare ses det som meriterande om du har tidigare erfarenhet inom prehospital och har datorkunskaper i officepaketet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
En förutsättning för anställning hos oss är att du är svensk medborgare och du kommer att få genomgå ett säkerhetssamtal, då tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Vi tillämpar schemaläggningssystemet ISP med tjänstgöring som varierar mellan dagar, kvällar och helger.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
