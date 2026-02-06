Sjuksköterska
Psykiatriska kliniken, Psykosvårdens öppenvård, Jönköping
Vill du göra verklig skillnad för människor med psykossjukdom - i en roll med stort eget ansvar och starkt teamstöd? Hos psykosvårdens öppenvård i Jönköping får du arbeta nära patienterna i ett tvärprofessionellt team där din kompetens, ditt engagemang och din vilja att utveckla vården står i centrum. Här kombineras självständigt arbete med meningsfull samverkan i en verksamhet som ständigt strävar efter att göra det bättre.
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska på Psykosvårdens öppenvårdsmottagning arbetar du med behandling och uppföljning av vuxna med psykossjukdom. I det dagliga arbetet ingår läkemedelsadministration, läkemedelsuppföljning, stödjande och motiverande samtal. Du arbetar självständigt som kontaktman med stort delegerat ansvar och ingår i ett tvärprofessionellt team bestående där förutom sjuksköterska även psykolog, arbetsterapeut, kurator och läkare ingår.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Tjänstgöring måndag till fredag, dagtid.
Din blivande arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Jönköping en av länets största kliniker med både öppen- och slutenvård inom specialistpsykiatri. Verksamheten har sju öppenvårdsmottagningar och sex vårdavdelningar samt en psykiatrisk akutmottagning som erbjuder akuta bedömningar dygnet runt.
Kliniken erbjuder psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år. Delar av kliniken är även en länsresurs med ansvar för psykiatrisk intensivvård, beroendevård, rättspsykiatri och jourverksamhet där vi handlägger akuta ärenden inom både vuxenpsykiatriska kliniken och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.
Inom öppenvården arbetar vi med specialistinsatser inom neuropsykiatri, beroendevård, psykosvård, allmänpsykiatri och psykiatrisk rehabilitering. Vi arbetar teambaserat med bedömning, utredning, behandlings- och rehabiliteringsinsatser.
Mer information om psykiatriska kliniken i Jönköping finner du här (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/).
Psykosvårdens öppenvård arbetar för människor som är psykiskt långtidssjuka, främst med psykosdiagnos och som har varaktiga psykiska funktionshinder. Vi strävar aktivt efter att finna nya vägar och utforma god, effektiv behandling och vård.Publiceringsdatum2026-02-06Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som önskvärt har vidareutbildning inom psykiatri och erfarenhet av psykiatriskt vård. För arbetet krävs B-körkort då det sker resor i tjänsten.
För att trivas i tjänsten tror vi att du är en person som kan arbeta såväl självständigt som i team och har lätt för att anpassa dig till rådande omständigheter. Du behöver vara flexibel och själv kunna planera dina insatser. Du är driven, självgående och har en vilja av att tänka nytt. Då du kommer att ha kontakt med många olika människor tänker vi att det är viktigt att du är en god samarbetspartner, samt att du har förmåga att sätta dig in andras perspektiv. Du är trygg i dig själv, nyfiken och positiv till att inskolas i nya behandlingsformer. Du är engagerad i patienterna och deras närstående. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Tillsammans har vi kul på jobbet i en miljö som genomsyras av god gemenskap där vi vill att du bidrar med din kompetens och personlighet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Neij, 010-242 37 79, anna.neij@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2026-02-22. Intervjuer kan ske under pågående ansökningsperiod.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
