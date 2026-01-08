Sjuksköterska
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Sävsjö Visa alla sjuksköterskejobb i Sävsjö
2026-01-08
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sävsjö kommun, Socialförvaltningen i Sävsjö
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vi söker nu en sjuksköterska till vår kommunala hälso-och sjukvården. Vi arbetar med patienten i fokus och det gör vi tillsammans med rehab- och vårdpersonal inom hemtjänsten.
Vi är sammanlagt 25 sjuksköterskor varav 4 arbetar natt och en psykiatrisjuksköterska. Det är också 4 undersköterskor som jobbar i den kommunal hälso- och sjukvården.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ansvara för våra patienters hälsa och sjukvårdsbehov upp till sjuksköterskenivå. Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser, läkemedelshantering, delegeringar och lagstadgad dokumentation. Som person har du god förmåga att samarbeta, kommunicera, var flexibel och är framåt.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa högkvalitativ vård för våra patienter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar: Bedömning och Åtgärder: Du ansvarar för att bedöma varje individs tillstånd och vidta nödvändiga åtgärder baserat på dina bedömningar. Detta inkluderar att identifiera medicinska behov och genomföra lämpliga vårdinsatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av att arbeta inom hemsjukvården. Du ska ha ett gott bemötande och vara professionell i din yrkesroll, ha lätt att samarbeta men också god förmåga att arbeta självständigt.
Du har kunskap om de lagar som styr verksamheten. God kunskap i svenska språketi tal och skrift är ett krav liksom god datavana.
Läkemedelshantering: En del av ditt ansvar är att hantera och administrera läkemedel, säkerställa korrekt dosering och dokumentera all medicinering noggrant.
Sårvård och Infusionsbehandlingar: Du kommer att utföra sårvård samt hantera infusionsbehandlingar, vilket kräver en hög nivå av precision och omsorg.
Förebyggande Arbete: Du kommer att arbeta med förebyggande åtgärder för att förbättra och bibehålla patienternas hälsa, inklusive att använda det nationella kvalitetsregistret Senior alert för att identifiera risker och utveckla strategier för att förebygga vårdrelaterade problem.
Palliativ Vård: En del av ditt uppdrag är att erbjuda palliativ vård för att stödja och lindra symtom hos patienter med livshotande sjukdomar, med fokus på att förbättra livskvaliteten.
Teamarbete och Samverkan: Du kommer att arbeta i nära samarbete med både intern och extern personal. Internt kommer du att ha regelbunden kontakt med omvårdnadspersonal, rehab personal och biståndshandläggare. Externt kommer du att samarbeta med vårdcentralen och andra vårdgivare för att utveckla och följa arbetsrutiner som säkerställer en sammanhängande vårdprocess.
Vi ser fram emot att du bidrar med din expertis och engagemang för att skapa en trygg och stödjande vårdmiljö för våra patienter. Din förmåga att arbeta i team och din fokus på både akut och förebyggande vård är avgörande för att vi ska kunna erbjuda den bästa möjliga vården.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Arbetsplats
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Förtroendevald Vårdförbundet
Josefine Skoglund josefine.skoglund@savsjo.se 0706053996 Jobbnummer
9672642