Sjuksköterska
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-09-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Närhälsan Lövgärdets vårdcentral och BVC är en väletablerad och stabil verksamhet i stadsdelen Angered med cirka 9000 listade invånare och drygt 20 medarbetare.
Vårdcentralen är vackert belägen alldeles intill Vättlefjälls naturreservat och Surtesjön. I stadsdelen finns invånare från hela världen representerade. Vi arbetar värdegrundsbaserat, där alla människors lika värde står i fokus, snarare än kulturella och språkliga utmaningar.
Vi har genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete lyckats få patienter att känna sig välkomna, gott bemötta och nöjda med den vård vi erbjuder. I patientenkäter rankas vårdcentralen sedan flera år bland Västra Götalandsregionens tio bästa. Vi har skapat en trevlig atmosfär på arbetsplatsen som alla, oavsett profession, aktivt medverkar till och vill hålla levande. BVC ingår i en familjecentral och arbetar hälsofrämjande nära flera andra aktörer.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Närhälsan: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/jobba-hos-oss/fordelar-och-formaner/
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via telefon, hembesök och på mottagningen.
Arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. Ett nära samarbete sker med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra aktörer såsom hemsjukvård och annan specialistvård. Tillsammans med vårdcentralsledningen ansvarar ni för att utveckla och driva verksamheten framåt.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom primärvård och/eller har handledarutbildning 7,5 hp, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl telefon som besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer hålls löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4990". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Lövgärdet vårdcentral Kontakt
Fiona Lundin, Vårdcentralchef 0720-476154 Jobbnummer
9501107