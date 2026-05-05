Sjukhuskemist till PNA-sektionen
Vi erbjuder en tjänst som sjukhuskemist på PNA-sektionen (PNA, PatientNära Analyser) vid Klinisk kemi inom funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska.
Klinisk kemi stödjer vårdens behov av snabb diagnostik av de vanligaste komponenterna i blod, urin och ryggmärgsvätska vid våra dygnet runt-bemannade centrallaboratorier på sex akutsjukhus i Stockholm: Karolinska Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus. Vi erbjuder också provtagning och preanalytisk hantering till vård och forskning, samt i ökande omfattning patientnära diagnostik i sluten- och öppenvården från Hallstavik i norr till Nynäshamn i söder.
Sektion Patientnära analyser erbjuder olika PNA-tjänster och kvalitetssäkringsstöd till verksamheter som bedriver PNA inom akutsjukhus och primärvården. I stödet ingår bland annat utbildning, tillgång till utbildningsmaterial och användarinstruktioner, support under kontorstid, kontinuerlig uppföljning av kvaliteten och råd om metoder och PNA-instrument. I stödet ingår också IT-uppkoppling av PNA-instrument där provsvar överförs från analysinstrument till patientens journal. PNA-sektionen ger också stöd avseende instrument och metoder vid våra Närlaboratorier.
Du erbjuds
ett kvalificerat, varierat och meningsfullt arbete med fokus på kvalitet och patientsäkerhet inom PNA
ett brett kontaktnät och tvärprofessionellt samarbete med BMA, kemister, läkare, IT och externa leverantörer
goda möjligheter att driva och delta i utvecklingsprojekt inom PNA och laboratorieverksamhet
en stimulerande arbetsplats med engagerade kollegor och ett öppet och inkluderande arbetsklimat
Selvklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
I rollen som sjukhuskemist på PNA-sektionen kommer ditt uppdrag att vara fokuserat inom området patientnära analysinstrument och snabbtester inom både PNA och Karolinskas närlaboratorieverksamhet. Du kommer att ha det tekniska metodansvaret för ett antal analysinstrument och snabbtester och du kommer att spela en central roll i kvalitetssäkringsarbetet på sektionen genom att övervaka, felsöka och utveckla metoder samt ansvara för testning av nya mjukvaror och uppkoppling av instrument mot Klinisk kemis IT-system. Parametersättning och registervård ingår i tjänsten samt arbete med sammanställning och presentation av data. Du kommer att ha en viktig del i utvecklingsarbeten inom området med syfte att erbjuda sjukvården nya diagnostiska metoder för att förbättra patientflöden och optimera omhändertagande av patienten. I din roll ingår även att vara delaktig i aktuella upphandlingar.
Du samarbetar nära PNA-samordnare, övriga kemister, läkare och Karolinskas IT-avdelning och har löpande kontakt med våra leverantörer. Kommunikation och kontinuerlig avstämning är avgörande för att lyckas i rollen.
Arbetet består dels av återkommande arbetsuppgifter, dels av arbete i olika parallella projekt över längre tid vilket ställer stora krav på att självständigt kunna planera ditt arbete. Samtidigt krävs en förmåga att kunna stötta PNA-samordnare vid akut uppkomna frågeställningar vid supportärenden och kvalitetsuppföljning. Arbetet ställer krav på att kunna strukturera, prioritera och söka information aktivt. Arbetet är i hög grad självständigt men bedrivs ofta i team av olika konstellationer och god samarbetsförmåga är därför utomordentligt viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom social förmåga, samarbetsförmåga och smidighet.
PNA-sektionens medarbetare har sin arbetsplats vid Karolinska Solna, Karolinska Huddinge och Danderyds sjukhus men arbetar över Region Stockholms hela geografiska fält. För denna tjänst ser vi helst att din basplacering är på Karolinska Huddinge.
Vi söker dig som
är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
anpassar dig lätt till förändrade förutsättningar och tar dig an nya arbetsuppgifter med ett lösningsorienterat förhållningssätt
samarbetar bra med andra, bidrar till ett gott arbetsklimat och trivs i tvärprofessionella team
Högskoleutbildning (magisterexamen eller civilingenjörsexamen) inom molekylärbiologi, kemi, biokemi, bioteknik, mikrobiologi eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
God datorvana och mycket god kunskap i Office-paketet.
God teknisk förmåga. Lätt för att lära dig nya IT-verktyg.
Meriterande:
Erfarenhet av laboratorieinformationssystem och online-kopplingar av instrument.
Erfarenhet av upphandlingsarbete.
Erfarenhet av att planera och leda små och stora projekt samt olika typer av möten.
Vana vid presentationer i arbetsgrupper/ledningsgrupper/styrgrupper.
Du får gärna vara disputerad.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Klinisk kemi Kontakt
Maria Byrne maria.byrne@regionstockholm.se 0701671479 Jobbnummer
9890748