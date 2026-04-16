Sjö- och flygspeditör till kund i Göteborg!
Dfds Professionals AB / Speditörsjobb / Göteborg Visa alla speditörsjobb i Göteborg
2026-04-16
Om företaget
Vår kund är ett företag som erbjuder ett komplett utbud av logistiktjänster - inklusive sjöfrakt, tågtransport, vägtransport in- och utrikes, tredjepartslogistik, flygfrakt, distribution och lagerlösningar. De strävar efter att vara en lokal, kreativ och internationell leverantör av tjänster inom spedition, sjöfrakt, multimodala och hållbara transporter samt lagring.
På kontoret i Göteborg arbetar cirka 45 personer i en modern, lösningsorienterad miljö. Teamet för sjö och flyg består av fyra personer där man arbetar tätt tillsammans med både interna och externa parter.Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Som speditör inom sjö och flyg kommer du att ha ett operativt helhetsansvar för ett antal tilldelade kunder. Rollen innebär daglig kontakt med både kunder och leverantörer samt bokning av transporter via rederier och flygbolag. Du hanterar hela processen från offert till fakturering och arbetar i företagets egna system för sändningar och ekonomihantering. Du blir kundens logistikpartner och förväntas agera proaktivt, affärsmässigt och lösningsorienterat. Du kommer att ha ett nära samarbete med den interna tullavdelningen samt hantera allt från bokningar och offerter till avvikelsehantering och uppföljning.
Tjänsten är ett sommarvikariat på heltid med start omgående/enligt överenskommelse. För rätt person finns möjlighet till förlängning efter sommaren. Arbetstiden är förlagd 08:00-17:00.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom sjö- och/eller flygspedition. Du är trygg i en roll med eget ansvar och har förmågan att bygga starka och långsiktiga kundrelationer. Du är positiv, lösningsfokuserad och gillar att arbeta i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik. Vidare är du också strukturerad, självgående och har en affärsmässig inställning. Du uppskattar både självständigt arbete och samarbete i team, och trivs med att ta egna initiativ och hantera kunddialoger på ett professionellt sätt.
Krav för tjänsten
Tidigare erfarenhet av sjö- och/eller flygspedition
Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
God systemvana
Affärsmässig, proaktiv och serviceinriktad
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
Sökord DFDS | Göteborg | Transport | Logistik | Speditör Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
