Självgående Snickare
2025-08-27
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
SNICKARE SÖKES - VAR MED OCH BYGG FRAMTIDEN MED OSS!
Är du en skicklig snickare som söker nya utmaningar? Har du passion för hantverk och vill vara en del av ett engagerat och sammansvetsat team? Då vill vi höra från dig!
Vi på Englunds Bygg & Entreprenad AB växer och söker nu fler duktiga snickare till vårt team. Vi är ett etablerat företag med stark lokal förankring. Hos oss får du arbeta med varierande projekt - allt från nybyggnation till renovering - och använda din kompetens där den verkligen gör skillnad.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal
Bra lön efter kompetens
Spännande och varierade projekt
Goda utvecklingsmöjligheter
Ett team med härlig stämning och högt i tak
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet
Jobbar självständigt men gillar att samarbeta
Är lösningsorienterad och har öga för detaljer
Har B-körkort och gärna tillgång till egen bil
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV till christian@englundsbe.se
eller ring 076-16 16 553 för mer information. Intervjuer sker löpande - vänta inte med att höra av dig!
Bygg din framtid med oss - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: christian@englundsbe.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Englunds Bygg & Entreprenad AB
(org.nr 559313-1450)
331 50 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Christian Englund christian@englundsbe.se 076-1616553 Jobbnummer
9479546