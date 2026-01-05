Site Söker Verksamhetschef
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Rollen som verksamhetschef innebär:
• Övergripande ansvar för verksamhetens personal, finansiering, ansökningar, redovisningar, styrelse- och ekonomiadministration inklusive budgetuppföljning.
• Ansvar för utveckling av verksamheten, dess projekt och samarbeten, tillsammans med styrelse och konstnärligt råd.
• Representation av verksamheten i olika samarbetsforum och branschorgan.
• Planering och genomförande av SITEs residensprogram och Festival, i samarbete med producent och teknisk samordnare.
• Rådgivning och stöd till residenskonstnärer i SITE/Inkubator.
• Ansvar för drift av lokaler på Konstverket, i samverkan med Konstnärernas Kollektivverkstad KKV.
• Värdskap för hyresgäster och administration av lokalbokningar - ett ansvarsområde som delas av alla anställda.
Vem söker vi?
• Du har erfarenhet av att leda en konstnärlig verksamhet eller större projekt och erfarenhet av produktionsarbete inom dans och/eller angränsande konst- och kulturverksamheter.
• Du har relevant utbildning inom kulturproduktion, konstnärliga praktiker, projektledning eller liknande.
• Du kan arbeta självständigt, prioritera och organisera ditt arbete.
• Du kan växla fokus mellan att lösa dagliga praktiska frågor och långsiktig strategisk utveckling.
• Du kan samarbeta med alla olika funktioner och personer du möter i verksamheten, t.ex. konstnärer, tekniker, fastighetsskötare, politiker och publik i alla åldrar.
• Du har erfarenhet av att rapportera till och samarbeta med en styrelse.
• Du behärskar god svenska och engelska i tal och skrift.
Hur är det att arbeta på SITE?
SITE är ett stort hus men en liten organisation - verksamheten drivs av verksamhetschef, producent och frilanspersonal i tätt samarbete. Arbetet kräver flexibilitet, självständighet och beredskap att rycka in här och där när det behövs.
Verksamheten drivs av anställda i samråd med föreningens styrelse och ett konstnärligt råd. Arbetstiden är normalt dagtid, vardagar, men kvälls- och helgarbete förekommer.
Fakta om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start 1 april 2026 eller enligt ö.k.
Provanställning ges 6 månader.
SITE är medlem i Svensk Scenkonst och följer gällande kollektivavtal.
Arbetsplatsen är belägen på SITE, Mårbackagatan 5C i Farsta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: styrelsen@sitesweden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Site Sweden
Mårbackagatan 5 C (visa karta
)
123 43 FARSTA Kontakt
Verksamhetschef
Emelie Johansson emelie@sitesweden.se Jobbnummer
9669563