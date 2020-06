Site Manager till vår nya hubb i Luleå! - Instabox AB - Grovplåtslagarjobb i Luleå

Instabox AB / Grovplåtslagarjobb / Luleå2020-06-17Om InstaboxInstabox är en Tech/Logistik scaleup som förändrar logistikbranschen och e-handeln. Vi tycker att det ska vara enkelt att handla på nätet och erbjuder våra kunder en snabb och smidig frakttjänst- allt för att underlätta i vardagen. Vår vision är att våra konsumenter ska kunna handla och hämta ut sin order i något av våra smarta skåp samma dag.Idag har vi verksamheter runt om i Sverige, Norge samt Danmark och nu är vi på väg att expandera i norra delen av landet. Den nya hubben i Luleå kommer bli en viktig del i Instabox fortsatta tillväxt och nu är vi på jakt efter dig som vill vara med på den resan och ta dig an rollen som Site Manager.Om jobbetSom Site Manager för Luleå-hubben ansvarar du för att skapa goda förutsättningar för att medarbetarna ska kunna utföra sina uppdrag med rätt kvalitet på rätt tid, samtidigt som du ser till att de tar ansvar och utvecklas i sina roller. Du ansvarar för att kommunikationen fungerar såväl internt som externt. Vidare ser du till att verksamheten bedrivs i enlighet med företagets policys, regler och värdegrund samt verkar kontinuerligt för att hubben i Luleå med omnejd (Kiruna, Kalix, Piteå, Skellefteå, Boden m.fl) ständigt utvecklas.Som Site Manager har du fullt personalansvar och hanterar såväl medarbetarsamtal som lönesamtal. Du ska vara självgående och ha lätt för att ta folk och bygga upp struktur för att hantera många olika uppdrag samtidigt. Som ansvarig för Luleå-hubben kommer du att rapportera till Operations Director där du ser till att mål och nyckeltal uppnås lokalt.Ansvarsområden:Leda och fördela arbetet för distributionscentralenSkapa och uppdatera befattningsbeskrivningarSäkerställa att Luleå produktionen bedrivs säkert och effektivtAdministrera personalfrågor, rapporter och avvikelser samt se till att dessa följs upp, analyseras och åtgärdasFullfölja ditt delegerade arbetsmiljö-, rehab- och säkerhetsansvarOrganisera och genomföra medarbetarsamtal och lönesamtalHa regelbundna arbetsplatsträffarLeda personalprocessen i nära samarbete med terminalens ledningAnsvara för behovs- och bemanningsplanering samt rekrytering för Luleå-hubbenVi söker dig som i grunden är en trygg och självsäker ledare. Du är van vid att arbetsleda och driva en organisation framåt. Vi tror att du har några års erfarenhet av en ledande roll och är intresserad av att ta nästa steg i din karriär. Du är mån om dina medarbetare och hjälper dem att utvecklas i rätt riktning samtidigt som du alltid har kvaliteten i största fokus. Vi söker dig som har en god affärsförståelse för en föränderlig logistikbransch, både inom last mile och tunga transporter.Om dig som söker2020-06-17Erfarenhet av arbetsmiljöfrågorGenomförd gymnasieutbildningVana eller god förståelse för olika IT-systemHar en affärsförståelse och arbetat brett i operativa och strategiska frågorHar goda kunskaper i framförallt svenska men även engelskaB körkortMeriterandeC/CE-körkortHar tidigare erfarenhet av personal/arbetsledaransvarVi erbjuder digHos Instabox kommer du få vara med och starta upp en helt ny hubb med backning utav dina kollegor i Stockholm. Du kommer att ha en stor utvecklingspotential och möjlighet till att påverka din egen roll. Som Site Manager för vår hubb i Luleå kommer du att få ett varierande och fartfyllt arbete. Detta är en heltidstjänst och arbete på kvällar, nätter och helger kan ingå.Tjänsten är tillsvidareanställning med inledande provanställning med start efter sommaren Vi intervjuar löpande - så skicka in din ansökan redan idag. OBS! Under semestertider kan återkopplingen kring din ansökan dröja längre än vanligt, vi återkommer så fort vi får möjlighet så tappa inte hoppet!