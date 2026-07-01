Simulatortekniker till Amf 4 Göteborg
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2026-07-01
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Om enheten
Garnisonsenheten på AMF4 tillhandahåller tjänster i form av försvarshälsa, bevakning/insats, sjötransport, drift och underhåll av skjut- och övningsfält mm inom Göteborgs garnison.
Simulatordetaljen tillhör utbildning- och stödavdelning inom garnisonsenheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Simulatorteknikerns huvudsakliga uppgift är att säkerställa driften av våra simulatorsystem.
Du kommer ansvara för felsökning och genomföra uppdateringar av hård- och mjukvara.
En annan viktig del är att stödja våra brukare att få ut maximal utbildningseffekt.
Simulatortjänsten består även i att stödja förbandet med planering, uppföljning och utvärdering av stridsmoment. Simulatordetaljen på Amf 4 är under uppbyggnad där anskaffning av nya simulatorsystem och anpassade lokaler är under arbete.
Rollen kräver stort eget ansvar och engagemang.
Du kommer att delta i övningsverksamhet inom Försvarsmakten.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Yrkesofficer, lägst OR6
Befäst datorvana
Teknisk utbildning på gymnasienivå eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning
Körkort lägst behörighet BDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett starkt intresse för teknik och simulatorer. Gärna med teknisk erfarenhet från försarsmakten eller civila branscher. En fördel är om du tycker om utbildarrollen och har en pedagogisk fallenhet. Är du rätt person men saknar fackutbildning så kan detta lösas efterhand med fortbildning.
Vi ser att du som person har god förståelse för teknik och tycker om att arbeta både i grupp och självständigt. Även att du har ordningssinne, är ansvarstagande och strukturerad. Vi ser att du är serviceinriktad, initiativtagande och med lätthet tar dig an nya arbetsuppgifter. Du bidrar med din personlighet till ett aktivt och gott samarbete samt till en bra stämning i arbetslaget. Du är prestigelös och gillar att utforska nya lösningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Tidigare tjänstgöring inom simulatorteknik.
Tidigare jobbat med Försvarsmaktens lednings- och sambandssystem.
Likvärdig utbildning så som El/tele/IT och-eller tid i tjänst inom systemteknik
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/forsvarsmaktens-vardegrund/)Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning enligt officersförordningen. Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen inleds med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Chef Utb-/Stödavdelningen, Jenny Spjut, 0708-71 64 27.
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer mailto:amf4-g1@mil.se
?subject=Kommunikatör
Fackliga företrädare
OF Amf 4 Niklas Bryngelsson, mailto:of-amf@officersforbundet.seSeko-forsvar-goteborg@mil.se
Försvarsförbundet Anja Aghester, mailto:forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO mailto:sacostyr-fomedc@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som Simultortertekniker hos oss på Amf 4, senast 2026-08-15.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9986353