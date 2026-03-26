Simtränare: Ungdom - Junior - Senior
2026-03-26
Är du en simtränare med erfarenhet av simidrott på en relativt hög nivå? På nationella junior- och seniormästerskap?
Kungälvs Simsällskap (KSS) är Kungälvs största idrottsförening med över 1000 deltagare årligen, varav ca. 135 tävlingsaktiva simmare i dagsläget (och det fortsätter att öka).
KSS söker nu dig som kan vara med i utvecklandet av vår simförening och ta oss från stabil ungdomsförening (som regelbundet levererar USM-medaljer) till att även bli en junior- och seniorförening med ett högt sikte, dvs. vara med och ta KSS till nästa nivå!
Jobbet innebär primärt en operativ tränartjänst vid bassängkanten med fokus på våra simmares utveckling inom träning och tävling. Därför krävs det av dig en gedigen simteknisk kunskap samt förståelse kring tränings- och tävlingsupplägg.
KSS har idag redan ett flertal tim- och tillsvidareanställda simtränare och du behöver därför kunna passa in bra i detta team och även kunna ta ett större ansvar, vara med och leda föreningen och teamet till det bättre. Denna anställning gäller tillsvidare ca. 50%-deltid.
Tveka inte att höra av dig till KSS Sportchef Anton Arvidsson på +46(0)76 864 29 19 eller via mejl, anton.arvidsson@kungalvsim.se
Intervjuer sker löpande, så vänta inte på din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: anton.arvidsson@kungalvsim.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Simsällskap
442 35 KUNGÄLV
Kungälvs Simsällskap
KSS Sportchef
Anton Arvidsson anton.arvidsson@kungalvsim.se 0768642919
