Simlärare/Badvärd
2025-11-04
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Vill du vara en del av ett härligt gäng som ser till att våra besökare får en trygg och trivsam upplevelse i simhallen?
Vi i Forshaga Kommun söker nu både vikarier och en tillsvidaretjänst till vår Simhall.
Som Simlärare eller Badvärd i simhallen har du ett omväxlande arbete där badbevakning är en central del. Du ansvarar för säkerheten i och runt bassängen och ser till att alla våra gäster känner sig trygga.
Utöver badbevakning ingår även arbete med simlektioner för våra skolelever, arbete i reception och cafeteria där du möter besökare, svarar på frågor och erbjuder god service. Rollen innefattar även lokalvård.Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
Du är simkunnig, serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor. Du har lätt för att samarbeta och trivs i en miljö där dagarna kan se olika ut.
Vi värdesätter att du är flexibel, stabil och har gott omdöme, och att du bidrar till en välkomnande och inkluderande atmosfär i simhallen.
För att arbeta i Simhallen behöver du:
Vara simkunnig Ha intresse och vilja att arbeta med människor
Det är meriterande om du har:
HLR-utbildning Erfarenhet av liknande arbete, babysim eller vattengympa Simlärarutbildning Erfarenhet av lokalvård/städ
Vi erbjuder
Ett roligt och aktivt jobb där ingen dag är den andra lik! Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där samarbetet och glädjen i att möta människor står i centrum.Anställningsvillkor
Vi söker en tillsvidaretjänst samt timvikarier till vår verksamhet. Arbetstiderna kan vara fördelade på dagar och kvällar under vardagar och helger.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
