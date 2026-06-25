Simlärare
Vindelns kommun, Sektor kommunal utveckling / Säkerhetspersonalsjobb / Vindeln Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Vindeln
2026-06-25
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TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare. Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en simlärare till Vindelns simhall. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som simlärare är du en viktig del av vårt team och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Du bidrar till att elever och badgäster får en trygg, lärorik och positiv upplevelse i simhallen. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering och genomförande av simundervisningen för elever i årskurs 1–6. Du motiverar och hjälper eleverna att utveckla sina simkunskaper och känna sig trygga i vattnet. Du dokumenterar elevernas simkunnighet och för en dialog med ansvariga idrottslärare om elevernas utveckling.
I tjänsten ingår även andra arbetsuppgifter i simhallen, såsom städning, underhåll av anläggningen samt bemanning av reception och café under kvällar och helger. Du tillhandahåller service till badgästerna och hjälper till att skapa en välkomnande och trivsam miljö.
Utöver simundervisningen och de övriga arbetsuppgifterna finns möjlighet att leda vattengymnastik och bidra till att utveckla verksamhetens utbud. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 75 % med schemalagd arbetstid där kvälls- och helgarbete ingår.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som är simkunnig, lyhörd och tycker om att arbeta med människor. Det är meriterande om du har en simlärarutbildning eller motsvarande kunskaper, men det är inget krav. Om du är rätt person kommer du få möjlighet att utbilda dig i simundervisning och HLR.
Vi söker dig som har ett serviceinriktat arbetssätt och ett genuint intresse för att ge våra gäster och elever en positiv upplevelse. Arbetet kräver att du är trygg och stabil, med förmåga att behålla lugnet och agera enligt gällande rutiner när olika situationer uppstår i simhallen. Du arbetar ansvarsfullt och självständigt, samtidigt som du samarbetar väl med kollegor och bidrar till en positiv atmosfär. Som simlärare har du en pedagogisk förmåga och kan anpassa din kommunikation efter målgruppen. Du inspirerar, skapar trygghet och motiverar både elever och besökare.
DIN NYA ARBETSPLATS
Simhallen tillhör fritidsenheten, som omfattar kommunens fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet samt övriga frågor som rör fritids‐ och föreningsliv. Tjänsten är placerad i Vindelns simhall som ligger invid Renforsskolan. Simhallen är liten men erbjuder ett brett utbud för både barn och vuxna och har nyligen renoverats. Bassängen är 25 meter lång med fyra banor, och här bedrivs bland annat simundervisning och vattengymnastik. En mindre cafeteria finns också hos oss.
KRAV
Simkunnighet är ett krav för tjänsten och under rekryteringsprocessen kommer du att få genomgå ett arbetsprov som består av att simma 200m, varav 50 meter på rygg samt genomföra ett praktiskt moment i pool livräddning.
För denna tjänst krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma – för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret – precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 75%
Tillträde: Enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se http://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns Kommun
(org.nr 212000-2544), https://www.vindeln.se/?id=1057
Kommunalhusvägen 11 (visa karta
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922 31 VINDELN Arbetsplats
Vindelns kommun, Sektor Kommunal utveckling Kontakt
Peter Lundström 0933-14283 Jobbnummer
9979049