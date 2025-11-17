Silviaundersköterska, hemtjänsten
2025-11-17
Vill du vara med och bidra till en ökad livskvalitet för våra invånare i Strängnäs kommun? Hos oss får du, i rollen som specialistundersköterska, vara med och bidra till trygghet, värme och ökade möjligheterna för våra invånare att bo kvar i det egna hemmet längre!
Vi söker nu två specialistundersköterskor med inriktning demens till vår hemtjänst. Tjänsterna kommer vara placerad på hemtjänstenheterna 2 och 3. Både Hemtjänst 2 och 3 har ca 35 medarbetare som bidrar till många kunders vardag genom den kommunala hemtjänsten. Vi arbetar för att man ska kunna leva ett självständigt liv utifrån egna förutsättningar. Uppdragen i hemtjänsten präglas av att tillhandahålla vård och servicetjänster av högsta kvalitet. Vårt område täcker både delar av centrala Strängnäs och landsbygden.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Att arbeta som Silviasyster hos oss inom hemtjänsten innebär att du har ett särskilt uppdrag inom demensvård och omsorg. Som Silviasyster ingår det att kontinuerligt hålla i utbildningar för omvårdnadspersonalen i grundläggande demens, kognitiv svikt. Utbildningarna schemaläggs under året. Du kommer även vara handledare till omvårdnadspersonalen i det dagliga omvårdnadsarbetet. Handledning kan genomföras både på den egna enheten och annan enhet. Handledningen kan ske genom samtal eller i direkt omvårdnadsarbete för att öka kvalitén för brukaren.
Din roll/ditt uppdrag som Specialistundersköterska/Silviasyster är att arbeta med utgångspunkten och värdegrunden demens, utifrån Personcentrerat förhållningssätt samt Silviahemmets Palliativa vårdfilosofi. När du inte arbetar i ett särskilt uppdrag arbetar du i det vanliga omvårdnadsarbetet. I omvårdnadsarbetet ingår även kontaktmannaskap och social dokumentation samt att på uppdrag av sjuksköterska utföra vissa HSL-uppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
* utbildad undersköterska med vidareutbildning som Silviasyster via högskola/universitet.
* tidigare erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst.
* tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom, kognitiv svikt.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
* trygg med att använda IT som stöd vid tex dokumentation odyl.
* B-körkort.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss! Vi vill att du delar kommunens värdegrund utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. En positiv inställning till arbetet och ett stort intresse av att arbeta med människor är grunden för att du ska trivas hos oss.
Du är öppen, lyhörd och har lätt att samarbeta med andra men kan också arbeta självständigt när det krävs. Hos oss är ingen dag den andra lik och du trivs med variation och kan lätt ställa om ifall oförutsedda händelser sker i arbetet. Du har förmåga att skapa förtroende och inger trygghet, samtidigt som du är stabil, driven och har gott tålamod. Du är lugn och kan stödja, vägleda och handleda brukare i vardagen.
Urvalet sker efter ansökningstidens slut. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "322/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365) Arbetsplats
Strängnäs kommun, Hemtjänst 3 Kontakt
Enhetschef, hemtjänst 3
Maja Wennerberg Maja.Wennerberg@strangnas.se 0152-294 80 Jobbnummer
9606817