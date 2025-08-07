Silviasyster till Liljeforstorg 4
Förenade Care Liljefors Torg 4 öppnade sommaren 2012 och är ett vårdboende för 70 personer med olika behov av omsorg och stöd - omvårdnad, demens och socialpsykiatri. Vi vill att de som bor på Förenade Care Liljefors Torg 4 ska få vård och omsorg av absolut högsta kvalitet. Här är mötet mellan människorna det viktigaste, ständigt med individen i fokus. Vi arbetar med personcentrerad vård där allt vi gör utgår ifrån varje enskild vårdtagares specifika önskan och behov. Vår målsättning är att rekrytera och behålla de absolut bästa medarbetarna. Liljeforstorg är Silviacertifierat sedan 2015. Vi arbetar alltid utifrån vårt motto: Ansvar, engagemang och omtanke.
Förenade Care värnar om kvalitet och god miljö för både kunder, närstående, personal och uppdragsgivare. Vi erbjuder interna och externa utbildningar, friskvård samt engagerade medarbetare.
Arbetsuppgifter Vi söker dig som har lång erfarenhet av demensvård inom äldreomsorg och vill vara med och utveckla Förenade Care Liljefors Torg 4. Vi ser att du som söker ser det som en spännande utmaning att vara med och bygga riktigt bra omsorg. Som Silviasyster är du, tillsammans med ytterligare en Silviasyster, drivande i vårt arbetssätt och stöttande gentemot kollegor med din specialistkompetens. Du är van reflektionsledare och vill gärna dela med dig av din kompetens till kollegor och anhöriga.
Som Silviasyster är du en del av arbetsgruppen på en av våra demensavdelningar och där ingår sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på äldreboende. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap och har ett arbetssätt som utgår från de individer som bor på Liljefors Torg 4. Vi fokuserar på social samvaro och aktiviteter/utflykter utifrån de boendes önskemål. Vårt mål är att de som bor på Liljefors Torg 4 ska få värdefulla dagar ända till den sista. För att uppnå detta så måste vi ha medarbetare som är intresserade av att arbeta med människor och vara lyhörda för deras behov samt ha ett gott bemötande såväl till våra vårdtagare som närstående och till varandra.
Kvalifikationer Du är undersköterska med intyg från Socialstyrelsen samt har en specialistutbildning som Silviasyster. I arbetet ingår dokumentation, vilket innebär att du både måste kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift och det är meriterande om du har god vana av att dokumentera och skriva genomförandeplan.
Du trivs med att arbeta med människor, har ett mycket gott bemötande och mycket god samarbetsförmåga. Du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och personer. Du är handlingskraftig, ansvarstagande och har nära till skratt. Att arbeta utifrån den enskildes önskemål och behov är en självklarhet för dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstid/varaktighet Tillsvidare anställning, 85%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Schemalagd arbetstid dag/kväll/helg.
Tillträde Enligt överenskommelse. Uppvisande av belastningsutdrag är ett krav för att vara aktuell för tjänsten liksom intyg från Socialstyrelsen.
Sista ansökningsdag 2025-09-30. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Lön Enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Verksamhetschef Emma Bodén Telefonnummer: 0733-150186 Email: emmabo@forenedecare.se
Biträdande verksamhetschef Sandra Hultqvist Telefonnummer: 0739-045640 Email: sandrah.uppsala@forenedecare.se
Adress: Förenade Care Liljefors torg 4, 754 29 Uppsala
