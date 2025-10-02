Showartist/servitör till Göteborgs roligaste restaurangbåtar
Skärgårdslinjen i Göteborg O Bohuslän AB / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Göteborg Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Göteborg
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skärgårdslinjen i Göteborg O Bohuslän AB i Göteborg
Är du en person med varm utstrålning, ett sinne för humor och en positiv attityd? Gillar du att arbeta med människor och sprida glädje? Då är det dig vi letar efter! Som serverande artist hos oss får du chansen att kombinera ditt personliga artisteri med att ge förstklassig service.
Tillsammans skapar vi oförglömliga stunder för både våra gäster och kollegor.
Vi ser gärna att du har artistutbildning och erfarenhet inom restaurang, men det viktigaste är din energi och vilja att skapa härliga upplevelser tillsammans med oss.
Anställningsperiod: April 2026 - December 2026
Skicka din ansökan och CV till: jobb@skargardslinjen.se
Sista dag att ansöka är 2 oktober
Kallelse och mer information om audition skickas ut löpande under ansökningsperioden.
Audition hålls ombord på våra fartyg i Göteborg den 6, 7 & 8 oktober. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: jobb@skargardslinjen.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdslinjen i Göteborg O Bohuslän AB
(org.nr 556665-8992) Arbetsplats
Skärgårdslinjen i Göteborg & Bohuslän AB Jobbnummer
9537464