Shipping Officer Till Teledyne Flir!
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-08
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Bli den sista och viktigaste länken innan Teledyne FLIRs produkter når kunder världen över. Vi söker en noggrann lagerspelare till Teledyne FLIRs engagerade team där din precision och kvalitetskänsla gör verklig skillnad i deras globala leveranskedja.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Teledyne FLIR Systems är världsledande inom sitt område och de växer som bolag. De arbetar med den senaste tekniken genom de högteknologiska värmekamerorna som både utvecklas och produceras på bolaget. I den här rollen passar du som har ett stort intresse för teknik och som vill utvecklas på ett företag i framkant.
Du blir en del av ett häftigt bolag där det produceras allt från handhållna IR/Termografiska kameror till fasta installationer. I rollen får du chans att lära känna en stor del av Teledyne FLIR då du kommer samarbeta med flera avdelningar. Läs mer om Teledyne FLIR på deras hemsida.
I rollen som logistikoperatör ansvarar du för att packa och iordningställa våra högteknologiska kameror för skeppning. Du arbetar i ett team där samarbete och kommunikation är nyckeln till att hantera deras högintensiva leveransperioder och säkerställa felfria leveranser.
Du erbjudsVi erbjuder en långsiktig roll med goda utvecklingsmöjligheter för rätt person.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att exekvera packning och utlastning av högteknologiska produkter, där noggrannhet och systematik är avgörande för en fungerande logistikkedja.
Packa kameror och gods med precision enligt instruktioner
Säkerställa att rätt serienummer och dokumentation medföljer varje skeppning
Märka gods korrekt inför vidare transport till hubbar och slutkunder
Samarbeta med övriga inom avdelningen för bokning av frakter
Hantera överlämning till speditörer och budbilar
Utföra noggranna kvalitetskontroller för att undvika felaktiga skeppningar
Vi söker dig som
Minst ett års erfarenhet av arbete inom lager eller logistik
Avklarad gymnasieutbildning
Goda kunskaper i både svenska och engelska
God fysisk förmåga för hantering av paket
Möjlighet att arbeta helg 1-3 dagar per månad vid produktionstoppar
Det är meriterande om du har
Certifiering för IATA Dangerous Goods (flygfrakt)
Erfarenhet av att hantera litiumbatterier
Erfarenhet av arbete med exportdokumentation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Q720YA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9953609