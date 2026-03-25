Shiftleader Breakfast, Scandic Mölndal Vikariat
Scandic Hotels AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-03-25
Scandic Mölndal ligger centralt beläget vid Mölndals Galleria med goda kommunikationer till Göteborg. Våra mötesrum är personliga och vår lobby är ett vardagsrum där våra gäster sluter upp.
Vi är alla delar av samma team och jobbar tillsammans med mycket glädje och engagemang. Vi har alltid fokus på vårt gemensamma arbete och sluter upp tillsammans där det behövs. Vi är övertygade om att en god stämning bland oss medarbetare leder till enastående hotellupplevelser för våra gäster.
Nu söker vi ett vikariat för en Shitleader till vår Frukost på Scandic Mölndal.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är innebär rollen?
Din främsta roll är att supportera driften inom våra mat- och dryckesavdelningar med diverse operativa uppgifter så att medarbetarna som är närmast gästen kan ha sitt fulla fokus på att ge service i världsklass. I dina arbetsuppgifter ingår enklare matlagning, förberedelse, framplockning samt att hålla ordning i kök och allmänna utrymmen. Du ser till att disk, renhållning och egenkontroll flyter på och i enlighet med livsmedelspolicy, koncept och manualer.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har minst ett års erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av konceptstyrd verksamhet. Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Ett krav är att du skall kunna börja kl. 05:00.
Tjänsten är en anställning med vikariat på heltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och vår kultur!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009)
