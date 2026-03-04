Servitriser & servitörer

Maritim Hotell & Krog AB / Servitörsjobb / Simrishamn
2026-03-04


Som servitris/servitör är du vårt ansikte utåt och spelar en avgörande roll i att leverera en minnesvärd gästupplevelse. Våra gäster är allt, och din insats gör skillnaden. Erfarenhet från restaurang eller service är meriterande.

Dina ansvarsområden och kvalifikationer:
Social kompetens: Du har lätt för att skapa kontakt och trivs i sociala situationer, alltid med glimten i ögat.
Gästfokus: Brinner för service och försäljning samt strävar efter att överträffa gästernas förväntningar.
Effektivitet: Förmåga att hantera stressiga situationer och hålla många bollar i luften samtidigt.
Arbetstider: Arbetet inkluderar både lunch- och middagsservering.

Vi söker dig som:
Är positiv, pålitlig och älskar att jobba i ett team.
Trivs i en dynamisk miljö med högt tempo.
Vill ta hand om våra gäster och ge service i världsklass.
Kan arbeta hela sommarsäsongen från midsommar till slutet av augusti. (Detta är en stark prioritering för oss!)


Vi erbjuder:
En fantastisk arbetsplats med havet runt hörnet.
Möjlighet att arbeta i ett glatt och sammansvetsat team.
Värdefull erfarenhet inom hotell- och restaurangbranschen.
Anställning enligt kollektivavtal via Visita - Svensk besöksnäring.


Är du den vi söker?
Skicka din ansökan (personligt brev, CV och foto) redan idag!
Skicka din ansökan till jobb@maritimhotell.se
Berätta i din ansökan varför just du vill arbeta på Maritim Hotell & Krog och vilka egenskaper du besitter som kan bidra till en minnesvärd vistelse för våra gäster.
Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Välkommen till Simrishamn och Maritim Hotell & Krog!
Patrik & Patrik med team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post med cv och personligt brev
E-post: Jobb@maritimhotell.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Maritim Hotell & Krog AB (org.nr 556406-2882), https://www.maritimhotell.se/jobba-hos-oss/
Hamngatan 31 (visa karta)
272 31  SIMRISHAMN

Arbetsplats
Maritim Hotell & Krog

Jobbnummer
9776130

