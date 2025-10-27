Servitris till restaurang Lokal i Mölnlycke
Compass Group AB / Servitörsjobb / Härryda Visa alla servitörsjobb i Härryda
2025-10-27
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Compass Group AB i Härryda
, Mölndal
, Göteborg
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Vikariat 1,5 år - heltid 100%
Tillträde så snart som möjligt
Vem söker vi?
Nu söker vi en passionerad, nyfiken och entusiastisk Servitris som brinner för att leverera det "lilla extra" till gästen. Du ser möjligheter istället för hinder, och tycker om att ha många bollar i luften samtidigt. Du är med i hela gästupplevelsen, från start med att svara i telefon och på mail, till att sätta gästen till bords, presentera menyn och servera. Du har ett par års erfarenhet från A la carte servering och tycker om att dagarna varierar, med allt från bröllop, minnesstunder, brunch, vinprovningar och lunch.
Om Restaurang Lokal
Vi söker dig som vill bli en del av vårt lilla men drivna team på Restaurang Lokal i Mölnlycke, beläget i den vackra herrgårdsmiljön på Råda Säteri med utsikt över sjön, Här arbetar vi nära varandra och hjälps åt i alla delar av verksamheten - från förberedelser till service och disk, alltid med fokus på kvalitet och omtanke.
Hos oss möter du en varierad vardag med à la carte, bröllop, julbord, konferenser och andra festliga evenemang. Vår matlagning bygger på lokalproducerade råvaror och inspireras av det nordiska köket - alltid med respekt för säsongen och hantverket.
Arbetstiderna är förlagda till vardagar, oftast dagtid 8.00-16.30, samt varannan helg.
Vi söker dig som är engagerad, flexibel och tycker om att arbeta i ett team där samarbete och prestigelöshet är en självklarhet.
Vill du vara med och skapa minnesvärda upplevelser i en unik miljö? Välkommen att söka till oss på Restaurang Lokal!
Vem är du?
• Du har minst 2 års erfarenhet som servis
• Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
• Du pratar och skriver svenska & engelska flytande
• Du är uppmärksam och lyhörd
• Du är kreativ och lösningsorienterad
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
• Du gillar fartfyllda dagar, kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du har god datavana
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461) Arbetsplats
Compass Group Sverige Jobbnummer
9575621