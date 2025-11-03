Servitris/Servitör sökes till Terrazen
2025-11-03
Servitris/Servitör sökes till Terrazen - Säsongsrestaurang vid Västkusten
Vi söker en positiv och serviceinriktad person som vill vara med och skapa en härlig stämning för våra gäster på Terrazen. Du är en lagspelare med glimten i ögat och gillar att ge det lilla extra.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Tjänsten gäller fredag till söndag under perioden november-april, därefter utökas öppettiderna 7 dagar i veckan inför sommarsäsongen.Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster, presentera meny och servera mat och dryck.
Säkerställa att gästerna får en personlig och trevlig upplevelse.
Hantera beställningar och betalningar i kassasystem.
Samarbeta med köket för smidig service.
Hjälpa till med dukning, avdukning och allmän ordning i matsal och bar.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av servering, gärna från à la carte eller säsongsrestaurang.
Är utåtriktad, noggrann och har ett genuint intresse för service.
Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera saker samtidigt.
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger.
Talar svenska och gärna engelska.
Vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö vid havet.
Ett sammansvetsat team med högt engagemang.
Möjlighet att växa i rollen och ta mer ansvar.
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: jobb@terrazen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris eller Servitör".
Kungsvägen 35c
302 70 HALMSTAD
Terrazen
