servitris/servitör
Ligula Hospitality Group AB / Servitörsjobb / Jönköping Visa alla servitörsjobb i Jönköping
2026-07-30
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Välkommen till ProfilHotels Savoy, ProfilHotels. Jönköping City finns precis utanför dörren. Centralstationen ligger fem minuters promenad bort, och du har nära till nöjen, shopping och övrigt utbud i Jönköping. Brasseriet Sofiehof Kök & Bar huserar i hotellet. Med ett stort fokus på närproducerade råvaror, sober inredning i 20-talsstil och en avslappnad service har Sofiehof blivit ett populärt tillhåll för såväl hotellgäster som Jönköpingsbor.\n\nPubliceringsdatum2026-07-30Beskrivning
Att njuta av frukost och god mat på hotell är för de flesta gästerna det viktigaste. Vi söker nu personal för främst kvällar/helger vid behov.
Det kommer varieras med kvälls servering, frukost och lunch i vår restaurang La Gare by Sofiehof. Nu letar vi efter dig som tycker att matupplevelsen är lika viktig för att ögat som för smaklökarna och att god service gör god mat ännu bättre. Dina arbetsuppgifter
Dina primära arbetsuppgifter är att tillsammans med dina kollegor skapa en härlig vardag för våra gäster. Det gör du genom att servera frukostbuffé och kvällar. Detta med omtanke och kärlek. Din arbetsdag är varierande morgon/dag pass men mest eftermiddag och kväll efter schemat. Då vi har musikarrangemang på Sofiehof Underjord så blir det då en del bar arbete.
När det är lugnare stunder ser du till att det är rent och snyggt i matsalen och pyssla så att vårt hotell upplevs som varmt och ombonat.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för service och tillsammans med oss. Du älskar att göra det lilla extra för gästen, och ser de små detaljerna andra missar. Det är inga problem för dig att jobba både i lag och självständigt. Kreativitet och uppfinningsrikedom kännetecknar dig, och du tycker om att hitta nya vägar för att göra våra gäster ännu nöjdare. Du är flexibel med tider och har möjlighet att jobba både förmiddagar, kvällar och helger.
Tidigare restaurangvana är meriterande, men vi värdesätter intresse, motivation och serviceanda ännu högre. Tycker du om att laga mat är det toppen och det gör fler arbetsmöjligheter.
Du har en varm och omtänksam personlighet.
Du tycker att det är roligt att småprata med både stora och små, och att göra någons dag lite bättre med små medel.
Du är självständig och flexibel och gillar att jobba i ett högt tempo.
Du är flytande i både skrift och tal i både svenska såväl som på engelska för att kunna möta alla våra gäster på en så personlig plan som möjligt.
Du har ett öga för detaljer och kan ta ett snabbt beslut när det krävs.
Du kommer ha ansvar för restaurangen och beställningar vissa dagar då inte restaurangchefen är på plats. Då krävs det att du har ansvarstagande.
Enklare matlagning kan förekomma. Anställningsvillkor
Tjänsten är vid behov.
Vi jobbar med HRF avtal.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell – med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497), https://ligula.se/om-ligula/karriar/
Brunnsgatan 13-15 (visa karta
)
553 17 JÖNKÖPING Arbetsplats
Profilevents AB, Profilhotels Savoy Jobbnummer
10016368