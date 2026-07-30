Lokalvårdare sökes till The International Preschool AB - Guldheden
The International Preschool AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-07-30
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Det är en deltid tjänst.
Vi tar emot ansökningar för en städare tjänsten från Oktober 2026.
Vi söker en noggrann och ansvarsfull lokalvårdare till vår förskola - The International Preschool AB i Guldheden. Som lokalvårdare kommer du att spela en viktig roll i att skapa en trygg, ren och trivsam miljö för både barn och personal. Du arbetar i nära samarbete med förskolans team och har förståelse för de särskilda hygienkrav som gäller i en förskolemiljö.
Observera att referenser kommer att efterfrågas och ett utdrag ur belastningsregistret krävs i samband med ansökan.Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av klassrum, korridorer, toaletter och gemensamma utrymmen.
Desinficering av ytor som används av barn och personal.
Rapportering av eventuella skador eller underhållsbehov i lokalerna.
Samarbete med förskolepersonalen för att upprätthålla en säker miljö.
En detaljerad arbetsbeskrivning och schema tillhandahålls vid anställning.Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård, gärna i förskola, skola eller annan miljö med höga hygienkrav.
Förståelse för hygienrutiner och smittskydd i barnverksamhet.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar.
Noggrann, metodisk och pålitlig.
Vänlig, respektfull och hjälpsam inställning.
Behärskar grundläggande svenska eller engelska, gärna båda, i tal och skrift.
Meriterande är genomgången utbildning inom lokalvård eller motsvarande arbetsmarknadsutbildning.
Vi erbjuder:
En positiv och engagerande arbetsmiljö.
Möjlighet att bidra till barns välmående och trygghet.
Friskvårds bidrag.
Anställningsform: Visstidsanställning, deltid (20 timmar/vecka)
Startdatum: oktober 2026
Arbetsplats: The International Preschool AB - Guldhedenwww.theinternationalpreschool.se
Arbetstid: Arbetspassen är förlagda inom förskolans öppettiderSå ansöker du
Skicka din ansökan till alison@ipsab.org
senast 24 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Behöver din CV, personligt brev, referenser, belastningsregister
E-post: alison@ipsab.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare Guld 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The International Preschool AB
(org.nr 556637-0853)
Doktor Saléns Gata 2 C (visa karta
)
413 22 GÖTEBORG Arbetsplats
Guldheden Jobbnummer
10016345