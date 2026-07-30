Servis-stjärnor sökes för varierande uppdrag i Stockholm!
RA Hospitality i Göteborg AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-30
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RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till allt från kommuner och hotell till storslagna festvåningar. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
Om jobbet
Vi har turen att jobba med fantastiskt varierande kunder – allt ifrån Stockholms finaste festvåningar och banketter till roliga à la carte- och härliga lunchrestauranger! Arbetsplatserna ligger oftast i Stockholms innerstad, men uppdrag utanför city förekommer också.
Anställningen är en behovsanställning under ramavtal, vilket gör tjänsten perfekt för dig som vill ha ett flexibelt arbete att kombinera med studier, ett annat jobb eller egna projekt. Du blir kontaktad när uppdrag dyker upp och väljer själv vilka pass du vill tacka ja till.
Vem är du?
Gillar du att utvecklas, arbeta i olika miljöer och kliva utanför din comfort zone? Vi söker dig som har erfarenhet från servering och/eller event.
Vi ser att du:
Har yrkesstolthet och en attityd som är professionell men personlig.
Bemästrar att bära tre tallrikar samt är bekväm med att duka och duka av bord.
Har god vana av kundkontakt och service.
Meriterande: Erfarenhet av fatservering/Silver Service är ett stort plus, men inget krav!
Varför ska du jobba på RA Hospitality?
Att jobba hos oss är framför allt otroligt roligt! Hos oss får du hundratals härliga kollegor och möjligheten att arbeta på massor av spännande platser.
🌟 Snabb erfarenhet & brett nätverk: Samla på dig erfarenheter som annars tar år att nå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, lär känna branschkollegor och stärk ditt nätverk.
📅 Maximal flexibilitet: Du får förfrågningar via SMS och väljer själv när, var och hur mycket du vill arbeta utifrån din tillgänglighet.
💙 Trygghet med kollektivavtal: Vi tillämpar kollektivavtal via HRF och Almega. Det innebär sjysta och trygga villkor med avtalsenlig lön, OB-ersättning, semesterersättning, försäkringar och pension.
🏋️♀️ Friskvård & förmåner: Alla anställda (oavsett anställningsgrad) får rabatterat träningskort samt förmånliga priser på hotellvistelser i hela Norden.
🎓 Utbildning & utveckling: Vi anordnar kontinuerligt utbildningar på olika nivåer och samarbetar med externa parter, bland annat Restaurangakademien.
🎈 Gemenskap: Få vänner för livet! Vi arrangerar regelbundet personalaktiviteter för att stärka teamkänslan och visa vår uppskattning.Publiceringsdatum2026-07-30Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3113297-2123803". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Stationsgatan 93D (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
10016348