Sjuksköterska till Kärlteamet - Kirurgmottagningen Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-07-30
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du ha ett självständigt och utvecklande arbete där du gör verklig skillnad för patienterna? Är du dessutom intresserad av att lära dig ultraljudsundersökningar? Då kan du vara den vi söker!
Kirurgmottagningen i Falun söker nu en sjuksköterska till vårt kärlteam. Hos oss får du ett varierande arbete med stort patientfokus och goda möjligheter att utveckla din kompetens.Publiceringsdatum2026-07-30Om företaget
På Kirurgmottagningen i Falun arbetar vi inom sex specialistområden:
Kärlkirurgi
Urologi
Plastikkirurgi
Övre gastro
Nedre gastro
Bröst- och endokrinkirurgi
Det ger en bred verksamhet med stor samlad kompetens och goda möjligheter till lärande och erfarenhetsutbyte mellan kollegor. Vi värdesätter samarbete, arbetsglädje och ett professionellt bemötande. Tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter en trygg och högkvalitativ vård.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i kärlteamet arbetar du med patienter som har kärlkirurgiska sjukdomar och besvär. Tjänsten innebär både självständigt arbete och ett nära samarbete med läkare och övriga professioner i teamet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Egen sjuksköterskemottagning
Såromläggningar och sårbehandling
Telefonrådgivning
Patientinformation och uppföljning
Sedvanligt mottagningsarbete
Ultraljudsundersökningar inom kärlområdet
Tidigare erfarenhet av ultraljud är inget krav. Du kommer att få introduktion och utbildning för att lära dig att utföra ultraljudsundersökningar som en del av ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har intresse för mottagningsarbete och personcentrerad vård
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
Vill utvecklas i din profession och lära dig nya arbetsuppgifter
Erfarenhet av mottagningsarbete, sårvård, kirurgisk vård eller kärlsjukvård är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett stimulerande och varierat arbete
Möjlighet att utbildas inom ultraljudsundersökningar
Individanpassad introduktion
Erfarna och engagerade kollegor
En arbetsplats med hög kompetens och gott samarbete
Möjlighet till professionell utveckling
Välkommen till Kirurgmottagningen Falun - en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas, påverka och bidra till bästa möjliga vård för våra patienter.
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:703". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Linda Engholm linda.engholm@regiondalarna.se 023-499052 Jobbnummer
10016359