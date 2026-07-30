Farmaceut till Sjukvårdsapoteket VGR, NU-sjukvården
Västra Götalandsregionen / Apotekarjobb / Trollhättan Visa alla apotekarjobb i Trollhättan
2026-07-30
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Publiceringsdatum2026-07-30Beskrivning
Sjukvårdsapoteket i NU-sjukvården är en del i det regionala sjukvårdsapoteket och ansvarar för
förvaltningens samlade läkemedelsarbete. På enheten arbetar drygt 50 medarbetare med olika kompetenser såsom receptarier, apotekare, sjuksköterskor och assistenter. I enhetens uppdrag ligger ansvar för NU-sjukvårdens läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering. Vi ansvarar för tillverkningen av extemporeläkemedel, cytostatika, till vårdenheterna.
Vi bemannar ett 20 tal avdelningar med farmaceuter som dagligen deltar i vårdavdelningarnas arbete med läkemedelshantering och nu söker vi ytterligare två farmaceuter till vår arbetsgrupp!Dina arbetsuppgifter
Du kommer att delta i det dagliga arbetet på vårdavdelningar som avdelningsfarmaceut.
Iordningställa läkemedel för infusion samt injektion exempelvis antibiotika
Förbereda läkemedelsvagnar
Dela läkemedel till utskrivningsklara patienter
Vara ett kunskapsstöd för vårdpersonal och patienter i läkemedelshanteringsfrågor
Verka för en god läkemedelsekonomiKvalifikationer
Legitimerad receptarie eller legitimerad apotekare. Några års yrkeserfarenhet är meriterande.
För att trivas i rollen bör du vara trygg i din yrkesroll och trivas med att arbeta såväl självständigt som i team. Du är flexibel och har god förmåga att prioritera. Arbetet ställer krav på stort engagemang och egenansvar.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper som kan bidra till gott samarbete med
avdelningens personal och verksamhet såsom god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten.Övrig information
Arbetstider förlagda till dagtid, helgfria vardagar.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande vänta därför inte med din ansökan!
Placeringsort Trollhättan.
Sista ansökningsdag 7 september.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
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461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Område Ledning och stöd, Sjukvårdsapotek VGR NU-sjukvården Kontakt
Sektionsledare
Anne Barton 072-2069386 Jobbnummer
10016349