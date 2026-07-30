Assistent till pigg och glad kille i skola
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som assistent
Som personlig assistent arbetar du hos en person med funktionsvariation. Där hjälper du till med de saker i vardagen som många tar för givet, till exempel påklädning, ta hand om hemmet, personlig hygien och att delta i fritidsaktiviteter. Att varje dag bidra till att en person kan leva sitt liv som den vill tycker vi är världens viktigaste jobb.
I den här tjänsten kommer du att jobba som assistent till en pojke på 12 år med autism. Du kommer att jobba med honom i skolan där du möter upp honom på morgonen och sedan är tillsammans med honom under hela skoldagen. Du som assistent hjälper honom i klassrummet, i matsalen samt vid toalettbesök och eventuella utflykter. Pojken har inget talad kommunikation utan du som assistent hjälper till att tolka hans språk som han visar bland annat genom kroppsspråk, ljud och gester. Pojken är fysiskt aktiv och du som jobbar med honom behöver ha mycket energi!
Vi söker dig som
Tycker om att arbeta med barn
Har erfarenhet av autism/lågaffektivt bemötande
Är trygg i dig själv och förstår vilket ansvar du har för en annan människa i ditt arbete
Behärskar det svenska språket i tal och skrift väl
Krav att du är rökfri
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid ca.50 %
Arbetstid: Måndag - fredag kl.08:30-13:00
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-09-30
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Ditte Pallesen Verksamhetschefditte.pallesen@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8131035-2123796". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Norra Bulltoftavägen (visa karta
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212 43 MALMÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10016341