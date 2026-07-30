Undersköterska till Psykiatrisk avdelning 72, Nacka sjukhus
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2026-07-30
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Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 750 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vi på Psykiatrisk avdelning 72, Nacka sjukhus söker nu en engagerad undersköterska. Är du vår nya kollega?
Välkommen till Nordens största psykiatriska heldygnsvårdsbyggnad!
Avdelning 72 på Nacka sjukhus har 16 vårdplatser och är en central del av Nordens största byggnad för psykiatrisk heldygnsvård. På avdelningen arbetar vi i tvärprofessionella team som består av sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, medicinsk sekreterare och läkare.
Vi söker nu en entusiastisk undersköterska som vill vara med och fortsätta utveckla vår avdelning. Här får du möjlighet att påverka och forma arbetssätt, bidra till att etablera rutiner och delta i skapandet av en trygg och givande arbetsmiljö.
Vad vi erbjuder:
Ett engagerat och positivt vårdteam
Möjligheten att vara med och forma en ny avdelning
Gemensamt arbete med att befästa och utveckla "Safewards-modellen"
Fortsatt fokus på teamkänsla och trygghet
Användning av "ett samtal om dagen"-konceptet
Utveckling med hjälp av Lifecare SP som IT-stöd för samverkan vid utskrivning
Individuella ansvarsområden utifrån utvecklingsintresse
Kontinuerlig utveckling och lärande i en studentvänlig miljö
Vår vision: Vi värnar om varandra, hjälps åt, har roligt på jobbet och strävar efter att göra ett utmärkt arbete tillsammans. Vi aktivt erbjuder en studentvänlig miljö där vi välkomnar blivande kollegor och erbjuder handledning för deras utveckling.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som undersköterska inom psykiatrisk heldygnsvård är ett viktigt och betydelsefullt arbete. Rollen innebär att ge patienterna psykiatrisk omvårdnad och trygghet. Ett gott bemötande och att ge stöd är mycket viktiga verktyg i kontakten med patienter. På avdelningen arbetar vi aktivt med att skapa trygghet och säkerställa säkerheten genom Safewards och Bergenmodellen. Vi använder journalsystemet Take Care.
Anställningsform
Vi erbjuder en tillsvidareanställning, heltid. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning psykiatri/USK med erfarenhet och intresse av psykiatrisk vård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där vi värdesätter flexibilitet och god samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du är nyfiken, kreativ och ansvarstagande. Har en god förmåga att samarbeta med kollegor men kan också kan arbeta självständigt och fatta egna beslut när så krävs.
Krav: Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder möjlighet att arbeta på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme, subventionerad SL-biljett och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Psykiatri Södra Stockholm, Psykiatrisk avdelning 72 Nacka Kontakt
Nurgül Dinler, Kommunal 08-12340499 Jobbnummer
10016338