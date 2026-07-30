Blind och stum söker polsk eller spanskspråkiga personliga assistenter
Fri Assistans Sthlm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-30
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Personliga assistenter sökes – Solna
Vi söker nu en personlig assistenter för att stärka teamet kring en 45-årig ekonom bosatt i Solna. Vi söker dig som vill arbeta 70%, kvällstid från ca.15:40. Arbetet innebär att ge stöd i vardagen och skapa förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omvårdnad såsom personlig hygien och av- och påklädning, samt praktiska moment som matlagning, städning och stöd vid aktiviteter både i och utanför hemmet. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, natt (vaken) och helg.
Kommunikation sker med hjälp av handalfabet, och samtliga nyanställda får introduktionspass och utbildning för att lära sig detta. Arbetsplatsen är främst i den assistansberättigades hem i Solna. I hemmet finns både katt och hund, och hundpromenader ingår som en naturlig del av arbetet. Publiceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Flytande svenska eller engelska är ett krav
Förmåga och vilja att lära sig handalfabet
Du är inte pälsdjursallergiker; hundvana är meriterande
Kunskaper i spanska eller polska är meriterande
Erfarenhet av personlig assistans är inget krav – personlig lämplighet är avgörande
Du är självgående, ansvarstagande och har god förmåga att laga mat
Du har god fysisk förmåga då manuella lyft förekommer Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid att hitta assistenter som är lyhörda, empatiska och trygga i sig själva. Personkemin är central, liksom förmågan att arbeta nära en annan människa med respekt, engagemang och professionalism. Om tjänsten
Hos oss blir du en viktig del av ett team som tillsammans skapar kontinuitet, trygghet och kvalitet i assistansen. Vi erbjuder introduktion, stöd och ett arbete där du gör verklig skillnad i vardagen.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Vi på Fri Assistans administrerar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län. Vi är måna om att erbjuda hög service till både kunder och anställda eftersom vi vet att bra personliga assistenter är en förutsättning för bra personlig assistans. Därför vill vi vara en riktigt bra arbetsgivare och arbeta för goda relationer med varje medarbetare.
Vi är anslutna till Fremia och följer deras kollektivavtal, det ger dig som anställd trygga och tydliga anställningsvillkor. Utöver det erbjuder vi friskvårdsbidrag, smidig tidrapportering, tillgänglighet dygnet runt samt fortbildning i rollen som personlig assistent. Vi vill att du ska trivas och stanna hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fri Assistans Sthlm AB
(org.nr 556992-8228)
Västgötagränd 5 (visa karta
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118 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Fri Assistans Sthlm AB Kontakt
Max Inverin max.inverin@gmail.com Jobbnummer
10016365