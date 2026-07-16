servitris/servitör
Villan I Jakobsberg Handelsbolag / Servitörsjobb / Järfälla Visa alla servitörsjobb i Järfälla
2026-07-16
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Vi söker servitris/servitör till Beirut Meza i Jakobsberg.
Vi söker nu en glad, serviceinriktad och driven servitris/servitör som vill arbeta i en restaurang med fokus på genuin libanesisk mat, hög service och en härlig atmosfär.
Arbetstider: Måndag–Fredag kl. 15.00–22.00
Lön: Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
• Servera mat och dryck samt ge våra gäster en förstklassig service.
• Ta emot beställningar och hantera kassan.
• Hålla restaurangen ren, organiserad och välkomnande.
• Samarbeta med köket och övriga kollegor för att skapa en fantastisk gästupplevelse.
Vi söker dig som:
• Är positiv, ansvarstagande och serviceinriktad.
• Trivs i ett högt tempo och tycker om att arbeta med människor.
• Är flexibel, noggrann och har ett leende på läpparna.
• Har gärna kunskaper eller ett stort intresse för sociala medier och vill hjälpa till att skapa innehåll för TikTok, Instagram och Facebook.
• Tidigare erfarenhet inom restaurang är meriterande, men inget krav – rätt personlighet och inställning är viktigast.
Vi erbjuder:
✨ Ett roligt och utvecklande arbete i ett familjärt team.
✨ Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
✨ En härlig arbetsplats där du får vara med och bidra med egna idéer.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: info@beirutmeza.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Villan I Jakobsberg Handelsbolag
, http://www.beirutmeza.se
Ynglingavägen 4 (visa karta
)
177 57 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Villan i Jakobsberg HB Jobbnummer
10003980