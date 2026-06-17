Servitris / Servitör
Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-06-17
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, Mora
eller i hela Sverige
Erfaren servitris sökes för sommaren, med möjlighet till arbete året runt. Svenska eller engelska är ett krav, liksom god kommunikation med kunder och kollegor.
Erfarenhet är mycket viktigt; de behöver veta hur man erbjuder produkten till kunden, och kundservice är mycket viktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: sandlergady@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon Arbetsplats
Nelson's Lyxiga Tjänster Jobbnummer
9967964