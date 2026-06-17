Servitris / Servitör

Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon / Servitörsjobb / Stockholm
2026-06-17


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Erfaren servitris sökes för sommaren, med möjlighet till arbete året runt. Svenska eller engelska är ett krav, liksom god kommunikation med kunder och kollegor.
Erfarenhet är mycket viktigt; de behöver veta hur man erbjuder produkten till kunden, och kundservice är mycket viktigt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: sandlergady@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon

Arbetsplats
Nelson's Lyxiga Tjänster

Jobbnummer
9967964

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