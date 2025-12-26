Servitris / Servitör
2025-12-26
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad servitris / servitör till vår verksamhet. Tjänsten är på deltid cirka 20 timmar per vecka, med arbete främst kvällar och helger.Publiceringsdatum2025-12-26Dina arbetsuppgifter
• Servering av mat och dryck
• Ta beställningar och ge god service till våra gäster
• Kassahantering
• Hålla ordning och trivsel i restaurangen
• Samarbete med kök och övrig personal
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: varberg@cyrano.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Denpama AB
(org.nr 559083-7919)
432 41 VARBERG Jobbnummer
9663876