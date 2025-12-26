Servitris / Servitör

Denpama AB / Servitörsjobb / Varberg
2025-12-26


Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad servitris / servitör till vår verksamhet. Tjänsten är på deltid cirka 20 timmar per vecka, med arbete främst kvällar och helger.

Publiceringsdatum
2025-12-26

Dina arbetsuppgifter
• Servering av mat och dryck
• Ta beställningar och ge god service till våra gäster
• Kassahantering
• Hålla ordning och trivsel i restaurangen
• Samarbete med kök och övrig personal
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: varberg@cyrano.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Denpama AB (org.nr 559083-7919)
Kungsgatan 14 (visa karta)
432 41  VARBERG

Jobbnummer
9663876

