Servitris/servitör
Fina I Göteborg AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-12-13
Publicering sdatum2025-12-13Om företaget
Restaurang Athena startade hösten 2005 och är en grekisk restaurang som även serverar tapas. Vi är 13 personer som arbetar och därför tycker vi det är jätteviktigt med god sammanhållning och samarbetsvilja. Vi har inte lunchöppet vilket betyder att arbetet startar på eftermiddagen.
Om dig
Vi söker glad, trevlig och social servispersonal med minst 3 års erfarenhet, exklusive studier och praktik. Arbetstimmarna är på helgerna.
Du ska ha ett stort intresse för att ge bra service, vara engagerad och ha en god samarbetsförmåga.
Du är positiv, fokuserad, alert, stresstålig och ordningsam.Arbetsuppgifter
Du ska ha erfarenhet av servering på restaurang. Kunskaper om mat, vin och öl är meriterande.
Du ska förbereda restaurangen vid öppning och stängning.
Arbetstid: Deltid . Vi söker servispersonal som kan jobba extra på helgerna. Men för rätt person kan det leda till fler arbetsdagar än helgerna.
Känner du att ovan beskrivning passar in på dig, tveka inte att höra av dig!
Maila till restaurangathena@live.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: restaurangathena@live.com
412 52 GÖTEBORG Arbetsplats
